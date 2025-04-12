у пациентов с нарушением функции печени тиазидные диуретики могут вызвать развитие энцефалопатии. В таком случае диуретик следует немедленно отменить.

Водно-электролитный баланс

Концентрация натрия в плазме крови

Длительное применение диуретика может вызвать развитие гипонатриемии. Концентрацию натрия в плазме крови необходимо определять до начала лечения и через равные промежутки времени в период лечения. У лиц пожилого возраста и пациентов с циррозом печени определение концентрации натрия в плазме крови необходимо проводить чаще.

Концентрация калия в плазме крови

У пациентов при недостаточном питании, одновременном приеме нескольких препаратов, у лиц пожилого возраста, больных с циррозом печени и асцитом, ИБС и сердечной недостаточностью, пациентов с увеличенным интервалом Q–T на ЭКГ необходимо предупреждать развитие гипокалиемии (<3,4 ммоль/л). У этих пациентов гипокалиемия повышает кардиотоксичность препаратов наперстянки и риск развития аритмии. Гипокалиемия способствует развитию опасных аритмий, в частности полиморфной желудочковой тахикардии по типу «пируэт». Этим пациентам следует чаще контролировать уровень калия в плазме крови.

Концентрация кальция в плазме крови

Тиазидные и тиазидоподобные диуретики могут уменьшать выведение кальция с мочой и вызывать незначительную транзиторную гиперкальциемию. Стойкая гиперкальциемия может быть обусловлена наличием гиперпаратиреоза. Поэтому лечение диуретиком необходимо прекратить до оценки функции паращитовидной железы.

Уровень глюкозы в крови

У больных сахарным диабетом важно контролировать уровень глюкозы в крови, особенно при гипокалиемии.

Мочевая кислота

У пациентов с гиперурикемией могут возникать приступы подагры.

Функция почек и диуретики

Тиазидные и тиазидоподобные диуретики наиболее эффективны при нормальной функции почек или при незначительном ее нарушении (уровень креатинина в плазме крови у взрослых <25 мг/л или 220 мкмоль/л).

Гиповолемия, возникающая в начале применения диуретика вследствие потери воды и натрия, может вызвать снижение клубочковой фильтрации. Это может приводить к повышению уровня мочевины и креатинина в плазме крови. У пациентов с нормальной функцией почек такая транзиторная функциональная почечная недостаточность проходит без каких-либо последствий, но у пациентов с почечной недостаточностью, отмечавшейся до лечения, состояние может ухудшаться.

Спортсмены

Равел SR может вызвать положительную реакцию при проведении допинг-контроля у спортсменов, принимающих этот препарат.

Применение в период беременности и кормления грудью. Не следует назначать препарат в период беременности, поскольку это может вызывать плацентарную ишемию и нарушать развитие плода. В период лечения рекомендуется прекратить кормление грудью.

Влияние на способность управления транспортными средствами и работу с другими механизмами. Индапамид не влияет на скорость реакции, но в некоторых случаях, особенно в начале лечения или при сочетанном применении с другими гипотензивными средствами, могут возникнуть явления, связанные со снижением АД. Вследствие этого может нарушаться способность управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.