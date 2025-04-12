Равел® SR (Rawel SR)
Равел SR инструкция по применению
Состав
Индапамид - 1,5 мг
Фармакологические свойства
Равел SR — антигипертензивное средство, производное сульфонамида. Фармакодинамика. По фармакологическим свойствам Равел SR подобен тиазидным диуретикам. Индапамид действует путем торможения абсорбции натрия в кортикальном сегменте нефрона, увеличивает почечную экскрецию ионов натрия и хлоридов и увеличивает диурез. Имеет выраженное антигипертензивное действие и незначительный диуретический эффект. Гипотензивный эффект длится 24 ч. Индапамид также оказывает влияние на тонус сосудов, снижая сопротивление артериол и ОПСС. Индапамид уменьшает гипертрофию левого желудочка, гипотензивное действие индапамида сохраняется у пациентов с АГ и нарушением функции почек.
Индапамид практически не влияет на концентрацию липидов в плазме крови (общий ХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ТГ). Кроме того, он практически не влияет на обмен углеводов даже у пациентов с сахарным диабетом и сопутствующей гипертензией. Гипотензивный эффект индапамида не усиливается при повышении дозы, тогда как побочные эффекты в таком случае проявляются сильнее и чаще.
Фармакокинетика. Фракция индапамида высвобождается быстро и почти полностью всасывается в ЖКТ. Прием препарата во время употребления пищи не влияет на количество абсорбированного вещества. Cmax индапамида в сыворотке крови достигается приблизительно через 9,8 ч после приема препарата во время еды и через 12,3 ч — натощак. При постоянном приеме препарата Cmax индапамида в сыворотке крови достигается через 11 ч после его перорального введения. Стабильная концентрация в плазме крови достигается приблизительно через 7 дней. Регулярный прием препарата не приводит к кумуляции.
Связывание индапамида с белками плазмы крови составляет 79%. T½ из плазмы крови составляет 14–24 ч (в среднем — 18 ч). При регулярном приеме препарата T½ составляет 19,2 ч.
Метаболизм индапамида происходит в основном в печени. 70% индапамида выделяется почками, в основном в виде метаболитов (фракция неизмененного препарата составляет около 5%). Приблизительно 20% выводится с калом в виде неактивных метаболитов. У пациентов с нарушением функции почек и печени не происходит значительного изменения фармакокинетических параметров.
Показания Равел SR
АГ.
Применение Равел SR
рекомендуется принимать по 1 таблетке 1 раз в сутки, желательно утром. Максимальная суточная доза — 1 таблетка. Продолжительность лечения зависит от тяжести течения заболевания и определяется индивидуально.
Противопоказания
повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата или к другим сульфонамидам; выраженная почечная недостаточность, печеночная энцефалопатия или выраженное нарушение функции печени; гипокалиемия; период беременности и кормления грудью; детский возраст.
Побочные эффекты
возможно развитие гипокалиемии. В клинических исследованиях гипокалиемию через 4–6 нед лечения индапамидом отмечали у 10% пациентов (уровень калия в плазме крови <3,4 ммоль/л) и у 4% пациентов (уровень калия в плазме крови <3,2 ммоль/л). Через 12 нед среднее снижение концентрации калия в плазме крови составляло 0,23 ммоль/л.
Возможны гипонатриемия с гиповолемией, что может привести к дегидратации и ортостатической гипотензии; вследствие сопутствующей потери хлоридов может развиться компенсаторный метаболический алкалоз.
Возможно развитие гиперурикемии и гипергликемии, поэтому препарат следует с осторожностью назначать пациентам с сахарным диабетом или подагрой.
Гиперкальциемия, тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз, аплазия костного мозга и гемолитическая анемия отмечаются в единичных случаях.
У пациентов с печеночной недостаточностью может развиться печеночная энцефалопатия.
Аллергические реакции (макулопапулезная сыпь, пурпура) возникают главным образом у пациентов со склонностью к реакциям повышенной чувствительности.
Возможно обострение системной красной волчанки.
Редко отмечают головокружение, головную боль, парестезии, повышенную утомляемость, запор и сухость во рту, тошноту.
В редких случаях может развиться панкреатит.
Особые указания
у пациентов с нарушением функции печени тиазидные диуретики могут вызвать развитие энцефалопатии. В таком случае диуретик следует немедленно отменить.
Водно-электролитный баланс
Концентрация натрия в плазме крови
Длительное применение диуретика может вызвать развитие гипонатриемии. Концентрацию натрия в плазме крови необходимо определять до начала лечения и через равные промежутки времени в период лечения. У лиц пожилого возраста и пациентов с циррозом печени определение концентрации натрия в плазме крови необходимо проводить чаще.
Концентрация калия в плазме крови
У пациентов при недостаточном питании, одновременном приеме нескольких препаратов, у лиц пожилого возраста, больных с циррозом печени и асцитом, ИБС и сердечной недостаточностью, пациентов с увеличенным интервалом Q–T на ЭКГ необходимо предупреждать развитие гипокалиемии (<3,4 ммоль/л). У этих пациентов гипокалиемия повышает кардиотоксичность препаратов наперстянки и риск развития аритмии. Гипокалиемия способствует развитию опасных аритмий, в частности полиморфной желудочковой тахикардии по типу «пируэт». Этим пациентам следует чаще контролировать уровень калия в плазме крови.
Концентрация кальция в плазме крови
Тиазидные и тиазидоподобные диуретики могут уменьшать выведение кальция с мочой и вызывать незначительную транзиторную гиперкальциемию. Стойкая гиперкальциемия может быть обусловлена наличием гиперпаратиреоза. Поэтому лечение диуретиком необходимо прекратить до оценки функции паращитовидной железы.
Уровень глюкозы в крови
У больных сахарным диабетом важно контролировать уровень глюкозы в крови, особенно при гипокалиемии.
Мочевая кислота
У пациентов с гиперурикемией могут возникать приступы подагры.
Функция почек и диуретики
Тиазидные и тиазидоподобные диуретики наиболее эффективны при нормальной функции почек или при незначительном ее нарушении (уровень креатинина в плазме крови у взрослых <25 мг/л или 220 мкмоль/л).
Гиповолемия, возникающая в начале применения диуретика вследствие потери воды и натрия, может вызвать снижение клубочковой фильтрации. Это может приводить к повышению уровня мочевины и креатинина в плазме крови. У пациентов с нормальной функцией почек такая транзиторная функциональная почечная недостаточность проходит без каких-либо последствий, но у пациентов с почечной недостаточностью, отмечавшейся до лечения, состояние может ухудшаться.
Спортсмены
Равел SR может вызвать положительную реакцию при проведении допинг-контроля у спортсменов, принимающих этот препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью. Не следует назначать препарат в период беременности, поскольку это может вызывать плацентарную ишемию и нарушать развитие плода. В период лечения рекомендуется прекратить кормление грудью.
Влияние на способность управления транспортными средствами и работу с другими механизмами. Индапамид не влияет на скорость реакции, но в некоторых случаях, особенно в начале лечения или при сочетанном применении с другими гипотензивными средствами, могут возникнуть явления, связанные со снижением АД. Вследствие этого может нарушаться способность управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.
Взаимодействия
не рекомендуется применять сочетанно с Равелом SR препараты лития (снижается выделение лития почками), астемизол, бепридил, эритромицин для в/в введения, галофантрин, пентамидин и винкамин (повышается риск развития аритмии, особенно при гипокалиемии, брадикардии и увеличении интервала Q–T), НПВП для системного применения, особенно салицилаты в высоких дозах (риск развития острой сердечной недостаточности у пациентов со значительным дефицитом жидкости в организме в результате снижения клубочковой фильтрации). Повышается риск развития гипокалиемии (аддитивный эффект) при применении Равела SR с амфотерицином В для в/в введения, глюко- и минералокортикоидами для системного применения, тетракозактидом, стимулирующими слабительными средствами. С осторожностью назначают пациентам, принимающим препараты наперстянки.
Баклофен усиливает гипотензивное действие Равела SR.
С осторожностью применяют Равел SR с калийсберегающими диуретиками (амилорид, спиронолактон, триамтерен), особенно у пациентов с почечной недостаточностью или сахарным диабетом в связи с опасностью развития гиперкалиемии. Необходимо контролировать концентрацию калия в плазме крови и параметры ЭКГ.
При одновременном применении с ингибиторами АПФ у пациентов со сниженным уровнем натрия (особенно у больных со стенозом почечной артерии) может развиться артериальная гипотензия и/или ОПН.
Антиаритмические средства Ia класса (хинидин, гидрохинин, дизопирамид), амиодарон, бретилий, соталол могут вызывать развитие полиморфной желудочковой тахикардии по типу «пируэт», особенно при гипокалиемии, брадикардии и увеличенном интервале Q–T.
При функциональной почечной недостаточности, связанной с применением диуретиков, метформин может вызвать развитие лактатного ацидоза. Нельзя назначать метформин при уровне креатинина в плазме крови >15 мг/л (135 мкмоль/л) у мужчин и >12 мг/л (110 мкмоль/л) у женщин.
У пациентов с дегидратацией вследствие применения диуретиков при применении йодсодержащих контрастных веществ, особенно в высоких дозах, повышается риск развития ОПН.
При одновременном применении индапамида с трициклическими антидепрессантами и нейролептиками усиливается гипотензивный эффект и возрастает риск развития ортостатической гипотензии (аддитивное действие); с солями кальция — повышается риск развития гиперкальциемии вследствие уменьшения выведения кальция почками; с циклоспорином — повышается концентрация креатинина в плазме крови; с ГКС, эстрогенами, тетракозактидом (при системном применении) — может снижаться гипотензивный эффект (задержка воды и натрия в организме).
Передозировка
индапамид в дозах до 40 мг, то есть приблизительно в 27 раз выше терапевтической дозы, является нетоксичным препаратом.
Признаками острого отравления в основном являются нарушения водно-электролитного баланса (гипонатриемия, гипокалиемия), проявляющиеся тошнотой, рвотой, артериальной гипотензией, судорогами, головокружением, сонливостью, спутанностью сознания, полиурией, олигурией и анурией (вследствие гиповолемии).
Первая помощь — является быстрое выведение принятого препарата из организма путем промывания желудка, применения активированного угля, восстановления водно-электролитного баланса. Симптоматическая терапия — по показаниям.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.