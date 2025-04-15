Львов (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 23 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн