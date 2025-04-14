Одесса (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,30 грн
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,30 грн
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,30 грн
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,30 грн
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,30 грн
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,30 грн
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,30 грн
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,30 грн
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,30 грн
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,30 грн
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,30 грн
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,30 грн
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,30 грн
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,30 грн
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,30 грн
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,30 грн
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн