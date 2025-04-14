Харьков (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,30 грн
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,30 грн
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
380,80
Экономия при брони: -21,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,30 грн
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,30 грн
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,30 грн
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,30 грн
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,30 грн
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,30 грн
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,30 грн
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,30 грн
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,30 грн
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,30 грн
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,30 грн
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,30 грн
Равел® SR таблетки пролонгированного действия 1.5 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
655,20 грн