Колпотрофин (Colpotrophine)
Колпотрофин инструкция по применению
Состав
вспомогательные вещества: натрия метилпарагидроксибензоат, натрия пропилпарагидроксибензоат, вазелин медицинский, полиизобутен пергидрогенизированный, сорбит сесквиолеат, кремния оксид коллоидный безводный, вода очищенная.
Проместрин - 10 мг
Показания Колпотрофин
вагинальная атрофия, обусловленная дефицитом эстрогенов. Задержка заживления влагалища, шейки матки и вульвы после родов, хирургического вмешательства, физиотерапии.
Применение Колпотрофин
капсулы. По 1 капсуле (предварительно увлажненной) вводить глубоко во влагалище в течение 20 дней. В случае необходимости лечение может быть продолжено (менопауза, кастрация, применение эстроген-прогестинсодержащих контрацептивов).
Крем. Крем наносить 1–2 раза в сутки каждые 2–3 дня.
Дети. Не применяют.
Противопоказания
повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата. Несмотря на отсутствие системных эффектов, этот препарат не следует применять, как и любые эстрогены, при эстрогензависимых опухолях (таких как рак молочной железы, эндометрия).
Препарат не следует применять одновременно со спермицидными средствами, латексными презервативами.
Для препарата в форме крема также: эндометриоз (диагностированный или подозреваемый).
Побочные эффекты
со стороны кожи и подкожной клетчатки: очень редко — местные реакции, включая раздражение, зуд, жжение.
Со стороны иммунной системы: очень редко — аллергические реакции.
Особые указания
во время лечения следует находиться под наблюдением врача.
При возникновении метроррагии необходимо определить причину и провести поддерживающее лечение.
Если врачом не назначено иное, ежедневное вагинальное промывание не является обязательным, достаточным является внешнее подмывание водой с мылом. В некоторых случаях может быть целесообразным применение гигиенических салфеток.
Несмотря на маслянистость, жидкость, содержащаяся в капсулах, является эмульсией и легко смывается водой.
Препарат в форме капсул содержит натрия метилпарабен (E219) и натрия пропилпарабен (E217), которые могут вызвать аллергические реакции (иногда отсроченные).
Применение в период беременности или кормления грудью. Колпотрофин не показан для применения в период беременности. Однако результаты многочисленных эпидемиологических исследований показывают, что, в отличие от диэтилстильбэстрола, применение эстрогенов на ранних этапах беременности не сопровождается риском возникновения пороков развития. Таким образом в случае наступления беременности при применении лекарственного средства нет необходимости в ее прерывании.
При использовании презерватива существует риск его разрыва, поскольку маслянистые вещества и лубриканты в составе капсул, содержащие минеральные масла, снижают его прочность.
Учитывая отсутствие достаточных данных о проникновении препарата в грудное молоко, следует избегать его применения в период кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Данные отсутствуют.
Взаимодействия
препарат может инактивировать действие каких-либо спермицидных средств, поэтому их одновременное применение не рекомендуется. Препарат не следует применять при использовании латексного презерватива, поскольку маслянистые вещества и лубриканты, содержащие минеральные масла, снижают его прочность и повышают вероятность разрыва.
Передозировка
учитывая путь введения и низкую резорбцию проместрина, системная передозировка маловероятна.
Однако передозировка может сопровождаться усилением местных побочных реакций (раздражение, зуд, жжение) в области вульвы.
Терапия симптоматическая.
Условия хранения
капсулы — при температуре не выше 25 °C, крем — не требует особых условий хранения.