во время лечения следует находиться под наблюдением врача.

При возникновении метроррагии необходимо определить причину и провести поддерживающее лечение.

Если врачом не назначено иное, ежедневное вагинальное промывание не является обязательным, достаточным является внешнее подмывание водой с мылом. В некоторых случаях может быть целесообразным применение гигиенических салфеток.

Несмотря на маслянистость, жидкость, содержащаяся в капсулах, является эмульсией и легко смывается водой.

Препарат в форме капсул содержит натрия метилпарабен (E219) и натрия пропилпарабен (E217), которые могут вызвать аллергические реакции (иногда отсроченные).

Применение в период беременности или кормления грудью. Колпотрофин не показан для применения в период беременности. Однако результаты многочисленных эпидемиологических исследований показывают, что, в отличие от диэтилстильбэстрола, применение эстрогенов на ранних этапах беременности не сопровождается риском возникновения пороков развития. Таким образом в случае наступления беременности при применении лекарственного средства нет необходимости в ее прерывании.

При использовании презерватива существует риск его разрыва, поскольку маслянистые вещества и лубриканты в составе капсул, содержащие минеральные масла, снижают его прочность.

Учитывая отсутствие достаточных данных о проникновении препарата в грудное молоко, следует избегать его применения в период кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Данные отсутствуют.