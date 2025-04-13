Колпотрофин (Colpotrophine)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 451 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
741,20
Экономия при брони: -2,40 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
775,50 грн
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
883,10 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
782,64
Экономия при брони: -43,58 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
785,81
Экономия при брони: -45,53 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
741,20
Экономия при брони: -2,40 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
760,20
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
775,50 грн
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
883,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
787,04
Экономия при брони: -28,95 грн
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
883,10 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,03
Экономия при брони: -22,05 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
775,27
Экономия при брони: -23,26 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
775,50 грн
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
883,10 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
1.6 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
769,97
Экономия при брони: -29,69 грн
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
883,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
775,50 грн
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
883,10 грн