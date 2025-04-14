Колпотрофин (Colpotrophine)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 139 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
753,70 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
753,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
753,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
753,70 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
753,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
805,33
Экономия при брони: -56,09 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
Аптека
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
753,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
753,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
760,80
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
808,91
Экономия при брони: -51,88 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
753,70 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
753,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
753,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
753,70 грн