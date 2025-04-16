Колпотрофин (Colpotrophine)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
747,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
788,83
Экономия при брони: -45,56 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
748,10
Экономия при брони: -35,10 грн
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
800,38
Экономия при брони: -42,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
789,06
Экономия при брони: -45,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
780,87
Экономия при брони: -46,58 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
802,89
Экономия при брони: -44,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
783,67
Экономия при брони: -50,41 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
747,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
747,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
794,47
Экономия при брони: -37,43 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
793,44
Экономия при брони: -35,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
747,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
803,12
Экономия при брони: -45,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
794,43
Экономия при брони: -36,34 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
747,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
747,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
763,26
Экономия при брони: -50,26 грн
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
747,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
747,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
746,98
Экономия при брони: -33,98 грн
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva