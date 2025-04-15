Колпотрофин (Colpotrophine)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Львов
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
808,68
Экономия при брони: -50,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
741,20
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
788,04
Экономия при брони: -47,76 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
740,80
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
780,50
Экономия при брони: -40,72 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
793,13
Экономия при брони: -43,89 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
760,80
Экономия при брони: -7,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
761,31
Экономия при брони: -27,70 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
789,18
Экономия при брони: -31,09 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
1.1 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
766,47
Экономия при брони: -26,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
769,30
Экономия при брони: -29,02 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 57-А
1.9 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
761,90
Экономия при брони: -8,80 грн
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
810,13
Экономия при брони: -55,02 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Малоголосковская, 40-А
3.4 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
806,39
Экономия при брони: -48,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
769,15
Экономия при брони: -28,87 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
Подорожник
Львов, ул. Широкая, 66
3.5 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
758,80
Экономия при брони: -19,20 грн