Киев
Колпотрофин (Colpotrophine)

Колпотрофин (Colpotrophine)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 149 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
694,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
771,80
Экономия при брони: -28,53 грн
743,27 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
713,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
795,26
Экономия при брони: -51,99 грн
743,27 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
753,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
753,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
778,45
Экономия при брони: -38,17 грн
740,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
753,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
728,62 грн
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
736,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
753,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
1.6 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
728,99 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
731,31 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
726,73 грн
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
738,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
753,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
753,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шевченко, 161
2.0 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
742,02 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.2 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
742,26 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
815,23
Экономия при брони: -57,14 грн
758,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
813,71
Экономия при брони: -55,62 грн
758,09 грн
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