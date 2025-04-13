Колпотрофин (Colpotrophine)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
771,80
Экономия при брони: -28,53 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
795,26
Экономия при брони: -51,99 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
753,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
753,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
778,45
Экономия при брони: -38,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
753,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
753,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
1.6 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
753,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
753,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шевченко, 161
2.0 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.2 км
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
815,23
Экономия при брони: -57,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Колпотрофин крем вагинальный 1 % туба 15 г №1
Zentiva
735,00 грн
Колпотрофин капсулы вагинальные мягкие 10 мг блистер №10
Zentiva
813,71
Экономия при брони: -55,62 грн