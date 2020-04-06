применять только при подтверждении гипогонадизма (гипер- и гипогонадотропного) и исключении другой возможной этиологии симптомов.

Необходимы четкие клинические проявления дефицита тестостерона (клинические проявления регресса вторичных половых признаков, изменение строения тела, астения, снижение либидо, эректильная дисфункция) и подтвержденный результатами двух отдельных исследований уровень тестостерона в крови. В настоящее время не существует единого мнения об изменении концентрации тестостерона в зависимости от возраста, но необходимо иметь в виду, что физиологический уровень тестостерона в крови с возрастом снижается.

В связи с возможными различиями результатов лабораторных исследований все анализы концентрации тестостерона следует делать в одной лаборатории.

Андрожель не предназначен для лечения мужского бесплодия или импотенции.

Перед началом приема тестостерона пациент должен пройти полное обследование для исключения рака предстательной железы. У пациентов, получающих тестостерон, необходимо регулярно проверять состояние предстательной железы и молочных желез соответственно рекомендуемым методикам (пальцевое ректальное исследование, выявление простатспецифического антигена в крови) не менее 1 раза в год, а у пациентов пожилого возраста и у пациентов с факторами риска (клиническими и семейными) — 2 раза в год.

Андрогены могут ускорять прогрессирование субклинического рака предстательной железы и доброкачественной гиперплазии простаты.

Андрожель следует применять с осторожностью у пациентов онкологического профиля с риском возникновения гиперкальциемии (и связанной с ней гиперкальциурией) вследствие метастазирования опухоли в кости. У таких пациентов рекомендуется регулярно проверять концентрацию кальция в сыворотке крови.

У пациентов с тяжелой сердечной, печеночной или почечной недостаточностью лечение Андрожелем может вызвать отек с застойной сердечной недостаточностью или без нее. В таком случае прием препарата следует немедленно прекратить, при необходимости назначить диуретики.

Андрожель следует применять с осторожностью у пациентов с ИБС.

Андрожель может вызвать повышение АД, поэтому его следует назначать с осторожностью пациентам с АГ.

У пациентов, которые продолжительное время лечатся андрогенами, кроме определения уровня тестостерона в плазме крови необходимо периодически проверять такие лабораторные параметры: уровень гемоглобина, гематокрит (для выявления возможной полицитемии), показатели функции печени и профиль липидов.

У пациентов с эпилепсией и мигренью Андрожель применяют с осторожностью, потому что течение данных заболеваний может ухудшиться.

Есть опубликованные данные о повышенном риске апноэ во сне у пациентов с недоразвитием половой системы, которые принимают эфиры тестостерона, особенно у пациентов с факторами риска (ожирение и хронические заболевания дыхательных путей). Повышение чувствительности к инсулину может наблюдаться у пациентов, у которых после заместительной терапии андрогенами достигнут нормальный уровень тестостерона в плазме крови.

Некоторые клинические признаки — раздражительность, нервозность, увеличение массы тела, частые или продолжительные эрекции могут указывать на чрезмерный эффект препарата, что требует коррекции дозы Андрожеля.

Если у пациента возникает тяжелая местная реакция, необходимо пересмотреть целесообразность продолжения терапии.

К вниманию спортсменов! Данный лекарственный препарат содержит активное вещество (тестостерон), которое может дать положительную реакцию в антидопинговых тестах. Андрожель нельзя применять женщинам ввиду возможного вирилизирующего эффекта. Возможно попадание геля на кожу другого человека.

Если не соблюдать осторожность, гель с тестостероном может попасть на кожу другого человека при тесном контакте, что может вызвать повышение уровня тестостерона в плазме крови и появление побочных эффектов (например гипертрихоз, огрубение голоса, нарушение менструального цикла) в случае повторных контактов (неумышленная андрогенизация).

Врач должен информировать пациента об этом риске и необходимости соблюдения мер предосторожности (см. ниже). Андрожель не следует назначать пациентам, у которых повышен риск нарушения мер предосторожности (например при тяжелом алкоголизме, наркомании, тяжелых психических заболеваниях).

Попадание геля на кожу другого человека можно предотвратить ношением одежды, закрывающей место нанесения геля, и принятием душа перед возможным контактом.

Меры предосторожности

Для пациентов: необходимо мыть руки водой с мылом после нанесения геля; прикрывать место нанесения одеждой после того, как гель высохнет; принимать душ перед возможным тесным контактом с другим человеком.

Для людей, которые не лечатся Андрожелем: в случае контакта с местом нанесения геля, которое не было вымыто или прикрыто одеждой, немедленно вымыть участок кожи, на которую мог попасть тестостерон, водой с мылом; сообщить врачу о развитии таких признаков чрезмерной андрогенизации, как угри или изменение роста волос.

Исходя из данных о всасывании тестостерона с Андрожеля in vitro, пациентам следует выдерживать не менее 6 ч между нанесением геля и принятием ванны или душа. Эпизодическое принятие ванны или душа в период между 1 и 6 ч после нанесения геля не будет существенно влиять на результат лечения.

Чтобы гарантировать безопасность партнера, пациенту следует рекомендовать, например, делать продолжительный интервал между нанесением Андрожеля и половым актом, надеть футболку, чтобы закрыть место нанесения геля на протяжении контакта, или принять душ перед половым актом.

Кроме того, рекомендуется носить футболку, которая закрывает место нанесения геля, при контакте с детьми, чтобы предотвратить попадание геля на кожу детей.

Женщинам в период беременности следует избегать любого контакта с местами нанесения Андрожеля. Если женщина, с которой контактирует пациент, беременна, необходимо повышенное внимание к мерам безопасности при применении препарата.

Период беременности и кормления грудью. Андрожель предназначен только для лечения мужчин.

Андрожель нельзя применять в период беременности и кормления грудью. Клинические исследования данного лечения у женщин не проводились.

Женщинам в период беременности следует избегать любого контакта с местами нанесения Андрожеля. Препарат может оказывать вирилизирующее влияние на плод. В случае контакта следует немедленно вымыть эти участки кожи водой с мылом.

Дети. Андрожель не показан для применения у детей. Клинический опыт применения у мужчин младше 18 лет отсутствует.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Исследования не проводились.