Харьков (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2070,81
Экономия при брони: -140,83 грн
1929,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
1956,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2006,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
1956,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 26 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
1889,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
1959,10
Экономия при брони: -3,00 грн
1956,10 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2013,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
1978,86 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2162,48
Экономия при брони: -157,88 грн
2004,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
1887,63 грн