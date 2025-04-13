Киев (адрес не указан)
Доступно в 383 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
1976,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
1935,15 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
1935,15 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
1976,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2055,60
Экономия при брони: -112,70 грн
1942,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2029,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2095,68
Экономия при брони: -83,51 грн
2012,17 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
1876,02 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
1976,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
1941,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2143,03
Экономия при брони: -130,29 грн
2012,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2052,20
Экономия при брони: -109,30 грн
1942,90 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
1.3 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
1976,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
1969,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2052,97
Экономия при брони: -108,16 грн
1944,81 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
1949,60
Экономия при брони: -58,49 грн
1891,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
1969,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2063,20
Экономия при брони: -120,20 грн
1943,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
1877,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2163,98
Экономия при брони: -87,20 грн
2076,78 грн