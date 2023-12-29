ТЕСТОСТЕРОН (TESTOSTERONUM) Действующее вещество
тестостерон является мужским половым гормоном. В организме 5-альфа-редуктазой восстанавливается до 5-альфа-дигидротестостерона. Последний специфически взаимодействует с рецепторами цитоплазматической мембраны на поверхности клеток и проникает в ядро. В некоторых тканях, в том числе в гипоталамусе, превращается в эстрадиол. Регулирует развитие мужских половых органов и вторичных половых признаков, рост костной и мышечной ткани; уменьшает отложение жира и экскрецию микроэлементов; ингибирует выработку и высвобождение гипофизом ЛГ и ФСГ; повышает анаболизм и тормозит катаболизм белков, стимулирует эритропоэз.
После приема внутрь биотрансформируется в печени до низкоактивного андростерона и неактивного этиохоланолона, которые экскретируются с мочой в виде глюкуронидов и сульфатов; около 6% дозы выводится с калом в неизмененном виде. T½ — 10–100 мин; на 98% связывается с белками (в основном с глобулинами, связывающими также эстрадиол). Биодоступность тестостерона в форме ундеканоата составляет 45–48%. Всасывается через лимфатическую систему тонкого кишечника, поступает в грудной лимфатический проток, затем в верхнюю полую вену и в системный кровоток, минуя печень. Более высокая биодоступность обеспечивается внесосудистым парентеральным введением тестостерона. Эфиры тестостерона липофильны, различаются по скорости абсорбции, распределения и выведения: тестостерона пропионат действует быстро — в первые сутки, изокапронат и фенилпропионат — в интервале 2–14 сут, действие капринового эфира продолжается 3–4 нед.
заместительная гормональная терапия при андрогенной недостаточности у мужчин — задержка полового созревания, олигоспермия, посткастрационный синдром, недоразвитие половых органов, гипопитуитаризм, бесплодие при нарушении сперматогенеза, климактерический синдром, импотенция, остеопороз; у женщин — гиперэстрогенизм, миома матки, эндометриоз, климакс (в сочетании с эстрогенами), предменструальный синдром, рак молочной железы, остеопороз.
дозу устанавливают индивидуально в зависимости от клинического эффекта. Назначают п/к, в/м или внутрь. При парентеральном введении в виде тестостерона пропионата обычно назначают по 25 мг/сут ежедневно или по 50 мг/сут через день. После достижения клинического улучшения применяют в поддерживающих дозах — 5–10 мг/сут ежедневно или через день.
При приеме внутрь в виде тестостерона ундеканоата обычно эффективна начальная доза 120–160 мг/сут в течение 2–3 нед с последующим назначением в поддерживающей дозе 40–120 мг/сут. Принимают внутрь после еды. Желательно половину суточной дозы принимать утром, а остальную часть — в вечерние часы.
Рекомендованная доза для взрослых и пожилых мужчин — 5 г геля (50 мг тестостерона) и наносится 1 раз в сутки, желательно в одно и то же время, утром. Суточная доза подбирается индивидуально, но не должна превышать 10 г геля в сутки. Повышать дозу желательно поэтапно, добавляя по 2,5 г геля. Гель наносится самим пациентом на чистую сухую здоровую кожу на плечах, руках или животе. Гель не следует втирать в кожу, а легкими движениями распределить его на коже тонким слоем. Дать просохнуть на протяжении по крайней мере 2–5 мин, прежде чем одеваться. После нанесения геля вымыть руки с мылом. Не следует наносить гель на гениталии (пенис и яички), поскольку спирт в высокой концентрации может вызвать местное раздражение.
повышенная чувствительность к тестостерону, карцинома предстательной или молочной железы, нефрит, гиперкальциемия, отеки, нарушение функции печени и почек, сахарный диабет, гипертрофия предстательной железы с нарушениями мочеиспускания, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда в анамнезе, атеросклероз у мужчин пожилого возраста, период беременности и кормления грудью.
преждевременное половое созревание, рак предстательной железы, повышенное половое возбуждение, приапизм, олигоспермия, снижение объема эякулята, задержка натрия и воды, преждевременное закрытие зон роста костей, головная боль, депрессия, тревожность, нарушение сна, парестезии, желудочно-кишечные кровотечения, тошнота, холестатическая желтуха, андрогенные эффекты (гирсутизм, себорея, акне и др.).
у мальчиков в препубертатный период андрогены следует применять с осторожностью во избежание преждевременного окостенения эпифизов и ускоренного полового развития. Необходим регулярный контроль за развитием скелета. Целесообразность применения тестостерона определяется индивидуально.
Пациенты с латентной или выраженной сердечной недостаточностью, нарушением функции почек, АГ, эпилепсией или мигренью (или при наличии соответствующих указаний в анамнезе) должны находиться под постоянным наблюдением врача, поскольку андрогены могут в отдельных случаях вызывать задержку натрия и воды в организме и иногда возможно ухудшение состояния или повторные проявления этих заболеваний.
Андрогены следует назначать с осторожностью пациентам с доброкачественной гиперплазией предстательной железы.
В случае развития андрогензависимых побочных реакций лечение следует прекратить. После исчезновения побочных эффектов следует возобновить лечение тестостероном в более низких дозах.
Прием стероидов может влиять на результаты определенных лабораторных тестов.
повышает эффект непрямых антикоагулянтов и гипогликемизирующих средств, ингибирует элиминацию циклоспорина. Барбитураты и алкоголь снижают эффективность тестостерона.
вероятность проявлений острой токсичности тестостерона ундеканоата при пероральном приеме очень низка. Применение тестостерона в высоких дозах может привести к расстройствам пищеварительного тракта, вызванным растворителем (олеиновой кислотой), который содержится в капсулах. Лечение — промывание желудка и проведение поддерживающей терапии.