ТЕСТОСТЕРОН (TESTOSTERONUM)

дозу устанавливают индивидуально в зависимости от клинического эффекта. Назначают п/к, в/м или внутрь. При парентеральном введении в виде тестостерона пропионата обычно назначают по 25 мг/сут ежедневно или по 50 мг/сут через день. После достижения клинического улучшения применяют в поддерживающих дозах — 5–10 мг/сут ежедневно или через день.

При приеме внутрь в виде тестостерона ундеканоата обычно эффективна начальная доза 120–160 мг/сут в течение 2–3 нед с последующим назначением в поддерживающей дозе 40–120 мг/сут. Принимают внутрь после еды. Желательно половину суточной дозы принимать утром, а остальную часть — в вечерние часы.

Рекомендованная доза для взрослых и пожилых мужчин — 5 г геля (50 мг тестостерона) и наносится 1 раз в сутки, желательно в одно и то же время, утром. Суточная доза подбирается индивидуально, но не должна превышать 10 г геля в сутки. Повышать дозу желательно поэтапно, добавляя по 2,5 г геля. Гель наносится самим пациентом на чистую сухую здоровую кожу на плечах, руках или животе. Гель не следует втирать в кожу, а легкими движениями распределить его на коже тонким слоем. Дать просохнуть на протяжении по крайней мере 2–5 мин, прежде чем одеваться. После нанесения геля вымыть руки с мылом. Не следует наносить гель на гениталии (пенис и яички), поскольку спирт в высокой концентрации может вызвать местное раздражение.