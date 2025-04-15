Львов (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2001,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 24 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
1946,50
Экономия при брони: -8,00 грн
1938,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2034,60
Экономия при брони: -96,10 грн
1938,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
1938,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2035,50
Экономия при брони: -97,00 грн
1938,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
1938,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2052,20
Экономия при брони: -113,70 грн
1938,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн