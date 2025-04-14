Днепр (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2179,79
Экономия при брони: -157,47 грн
2022,32 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2133,94
Экономия при брони: -102,77 грн
2031,17 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2113,86
Экономия при брони: -92,58 грн
2021,28 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2151,15
Экономия при брони: -127,29 грн
2023,86 грн
Не болей
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2114,31
Экономия при брони: -102,21 грн
2012,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2152,78
Экономия при брони: -131,46 грн
2021,32 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2030,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2289,42
Экономия при брони: -142,03 грн
2147,39 грн
Не болей
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Андрожель гель 16.2 мг/г флакон с дозирующим устройством 88 г №1
Besins Healthcare
2195,15
Экономия при брони: -156,50 грн
2038,65 грн