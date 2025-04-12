Нейро-Норм (Neuro-Norm)
Нейро-Норм инструкция по применению
Состав
Твердые желатиновые капсулы: желатин, титана диоксид (Е171).
Пирацетам - 400 мг
Циннаризин - 25 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Нейро-Норм — комбинированный препарат. Активные компоненты препарата — пирацетам (циклическое производное ГАМК) и циннаризин (селективный антагонист кальциевых каналов).
Пирацетам — ноотропное средство, действующее на головной мозг, улучшающее когнитивные (познавательные) функции, такие как способность к обучению, память, внимание, а также умственную трудоспособность. Механизмов влияния препарата на ЦНС, вероятно, несколько: изменение скорости распространения возбуждения в головном мозгу; усиление метаболических процессов в нервных клетках; улучшение микроциркуляции путем влияния на реологические характеристики крови без возникновения при этом сосудорасширяющего эффекта. Улучшает связи между полушариями головного мозга и синаптическую проводимость в неокортикальных структурах. После продолжительного применения препарата у пациентов со сниженной функциональностью головного мозга отмечается улучшение когнитивных функций, внимания.
Циннаризин подавляет сокращение клеток гладких васкулярных мышц путем блокирования кальциевых каналов. Дополнительно к прямому кальциевому антагонизму снижает сократительное действие вазоактивных веществ, таких как норэпинефрин и серотонин, путем блокирования контролируемых ими рецепторов кальциевых каналов. Блокада поступления кальция к клеткам зависит от разновидности ткани, ее результат — антивазоконстрикторное действие без влияния на АД и ЧСС. Циннаризин может в дальнейшем улучшать недостаточную микроциркуляцию путем повышения эластичности мембраны эритроцитов и снижения вязкости крови. Повышается клеточная резистентность к гипоксии. Циннаризин подавляет стимуляцию вестибулярной системы, вследствие чего угнетается нистагм и другие автономные расстройства. Циннаризин предотвращает возникновение острых приступов головокружения.
Фармакокинетика. Комбинированный препарат быстро и полностью всасывается в ЖКТ. Терапевтический эффект проявляется через 1–6 ч.
Максимальный уровень пирацетама в плазме крови отмечают через 2–6 ч. Распределение пирацетама во все важные органы происходит быстро. Пирацетам не связывается с белками плазмы крови и не метаболизируется в организме, хорошо проникает в ткани, через ГЭБ и плаценту. Пирацетам выводится с мочой в неизмененном виде приблизительно через 30 ч.
Максимальный уровень циннаризина через 1–4 ч отмечают не только в крови, а также в печени, почках, сердце, легких, селезенке и мозгу. Связывается на 91% с протеинами плазмы крови. Циннаризин активно метаболизируется в печени. Примерно 30% метаболитов выводится с мочой, остальное — через кишечник. T½ — около 4 ч.
Показания Нейро-Норм
расстройства мозгового кровообращения. Поддерживающее лечение при симптомах цереброваскулярного происхождения, которые включают нарушения памяти и функции мышления, снижение концентрации внимания, нарушения настроения (раздражительность).
Профилактика мигрени.
Нарушение равновесия. Поддерживающее лечение при симптомах лабиринтных расстройств, включающих головокружение, шум в ушах, нистагм, тошноту, рвоту.
Болезни движения. Профилактика болезни движения.
Применение Нейро-Норм
капсулы Нейро-Норм применяют перорально после еды, не разжевывая, запивая водой.
Нарушения мозгового кровообращения: по 1 капсуле 3 раза в сутки.
Нарушение равновесия: по 1 капсуле 3 раза в сутки.
Болезни движения: по 1 капсуле за полчаса до прогулки с повторением каждые 6 ч.
Противопоказания
повышенная чувствительность к пирацетаму, циннаризину или любому вспомогательному компоненту препарата; индивидуальная чувствительность к производным пирролидона.
Тяжелая почечная недостаточность, острое нарушение мозгового кровообращения (геморрагический инсульт), хорея Хантингтона, паркинсонизм, повышение внутриглазного давления, психомоторное возбуждение.
Побочные эффекты
со стороны нервной системы: беспокойство, нервозность, головокружение, гиперкинезия, атаксия, головная боль, бессонница, возможен риск ухудшения течения и повышения частоты приступов эпилепсии, вестибулярные расстройства, нарушение равновесия, тремор, гиперсомния, летаргия, дискинезия, паркинсонизм, утомляемость. Продолжительное применение у больных пожилого возраста может привести к развитию экстрапирамидных явлений.
Со стороны иммунной системы: гиперчувствительность, в том числе анафилаксия.
Со стороны пищеварительной системы: ощущение сухости во рту, диспепсия, абдоминальная боль, боль в верхней части живота, дискомфорт в желудке, диарея, обтурационная желтуха, повышенное слюноотделение, тошнота, рвота.
Со стороны вестибулярного аппарата: вертиго.
Со стороны кожи: ангионевротический отек, дерматиты, зуд, сыпь, крапивница, фоточувствительность, гипергидроз (повышенное потоотделение), лишаеподобный кератоз, подострая кожная красная волчанка и красный плоский лишай.
Психические расстройства: повышенная возбудимость, сонливость, депрессия, тревожность, спутанность сознания, галлюцинации.
Со стороны костно-мышечной системы: ригидность мышц.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: геморрагические расстройства.
Другие: астения, АГ, тромбофлебит, гипертермия, повышение сексуальной активности.
При продолжительном курсе лечения в единичных случаях могут отмечать увеличение массы тела.
Особые указания
Нейро-Норм может вызвать раздражение желудка; применение его после еды может уменьшить явления раздражения желудка.
Следует воздерживаться от одновременного употребления алкоголя или антидепрессантов, поскольку препарат может вызывать сонливость, особенно в самом начале лечения.
Применения препарата следует избегать при порфирии.
Пирацетам: в связи с тем, что пирацетам снижает агрегацию тромбоцитов, необходимо с осторожностью назначать препарат больным с нарушением гемостаза, состояниями, которые могут сопровождаться кровоизлияниями (язва ЖКТ), во время больших хирургических операций (включая стоматологические вмешательства), больным с симптомами тяжелого кровотечения или больным, имеющим в анамнезе геморрагический инсульт; пациентам, которые применяют антикоагулянты, тромбоцитарные антиагреганты, включая ацетилсалициловую кислоту в низких дозах.
Выделяется почками, поэтому необходимо особое внимание уделять больным с почечной недостаточностью. При длительной терапии у больных пожилого возраста рекомендуется регулярный контроль показателей функции почек, при необходимости следует корректировать дозу в зависимости от результатов исследования клиренса креатинина.
С осторожностью применяют у пациентов с печеночной недостаточностью.
Циннаризин: пациентам с болезнью Паркинсона следует назначать только в том случае, если преимущества лечения превышают возможный риск ухудшения течения этой болезни.
Препарат содержит лактозу. Поэтому у пациентов с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять данный препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью. Не применяют.
Дети. Не применяют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Учитывая возможность возникновения побочных реакций со стороны ЦНС, следует соблюдать осторожность во время управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.
Взаимодействия
пирацетам
Тиреоидные гормоны. При сочетанном применении с тиреоидными гормонами возможна повышенная раздражительность, дезориентация и нарушение сна.
Аценокумарол. Клинические исследования показали, что у больных с тяжелым течением рецидивирующего тромбоза применение пирацетама в высоких дозах (9,6 г/сут) не влияло на дозировку аценокумарола для достижения значения протромбинового времени (INR) 2,5–3,5, но при одновременном применении отмечалось значительное снижение уровня агрегации тромбоцитов, уровня фибриногена, факторов Виллебранда (VIII: C; VIII: vW: Ag; VIII: vW: Rco), вязкости крови и плазмы крови.
Фармакокинетические взаимодействия. Вероятность изменения фармакодинамики пирацетама под действием других лекарственных средств низкая, поскольку 90% препарата выводится в неизмененном виде с мочой.
In vitro пирацетам не угнетает цитохром Р450 изоформы CYP 1A2, 2В6, 2С8, 2С9, 2С19, 2D6, 2Е1 и 4А9/11 в концентрации 142; 426; 1422 мкг/мл.
При концентрации 1422 мкг/мл отмечено незначительное угнетение CYP 2A6 (21%) и ЗА4/5 (11%). Однако уровень Кі двух CYP изомеров достаточный при превышении 1422 мкг/мл. Поэтому метаболическое взаимодействие с препаратами, поддающимися биотрансформации этими ферментами, маловероятно.
Противоэпилептические лекарственные средства. Применение пирацетама в дозе 20 мг/сут в течение 4 нед и более не изменяло кривую уровня концентрации и Сmax противоэпилептических препаратов в плазме крови (карбамазепин, фенитоин, фенобарбитал, натрия вальпроат) у больных с эпилепсией.
Алкоголь. Сочетанный прием с алкоголем не влиял на концентрацию пирацетама в плазме крови, и концентрация алкоголя в плазме крови не изменялась при применении 1,6 г пирацетама.
Циннаризин
Алкоголь/депрессанты ЦНС/трициклические антидепрессанты: одновременное применение может усиливать седативное действие любого из этих лекарственных средств или циннаризина.
Диагностические процедуры. Благодаря антигистаминному действию циннаризин может маскировать положительные реакции к факторам кожной реактивности при проведении кожной пробы, поэтому применение препарата следует прекратить за 4 дня до ее проведения.
Передозировка
симптомы: увеличение выраженности побочного действия препарата. В отдельных случаях острой передозировки отмечали диспептические явления (диарея с кровью, боль в животе), изменение сознания от сонливости до ступора и комы, рвоту, экстрапирамидные симптомы, артериальную гипотензию.
Лечение. Специфического антидота нет. В течение 1-го часа после приема внутрь необходимо провести промывание желудка. Назначают активированный уголь при необходимости. Проводят симптоматическую терапию. Возможно применение гемодиализа.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.