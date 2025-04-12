фармакодинамика. Нейро-Норм — комбинированный препарат. Активные компоненты препарата — пирацетам (циклическое производное ГАМК) и циннаризин (селективный антагонист кальциевых каналов).

Пирацетам — ноотропное средство, действующее на головной мозг, улучшающее когнитивные (познавательные) функции, такие как способность к обучению, память, внимание, а также умственную трудоспособность. Механизмов влияния препарата на ЦНС, вероятно, несколько: изменение скорости распространения возбуждения в головном мозгу; усиление метаболических процессов в нервных клетках; улучшение микроциркуляции путем влияния на реологические характеристики крови без возникновения при этом сосудорасширяющего эффекта. Улучшает связи между полушариями головного мозга и синаптическую проводимость в неокортикальных структурах. После продолжительного применения препарата у пациентов со сниженной функциональностью головного мозга отмечается улучшение когнитивных функций, внимания.

Циннаризин подавляет сокращение клеток гладких васкулярных мышц путем блокирования кальциевых каналов. Дополнительно к прямому кальциевому антагонизму снижает сократительное действие вазоактивных веществ, таких как норэпинефрин и серотонин, путем блокирования контролируемых ими рецепторов кальциевых каналов. Блокада поступления кальция к клеткам зависит от разновидности ткани, ее результат — антивазоконстрикторное действие без влияния на АД и ЧСС. Циннаризин может в дальнейшем улучшать недостаточную микроциркуляцию путем повышения эластичности мембраны эритроцитов и снижения вязкости крови. Повышается клеточная резистентность к гипоксии. Циннаризин подавляет стимуляцию вестибулярной системы, вследствие чего угнетается нистагм и другие автономные расстройства. Циннаризин предотвращает возникновение острых приступов головокружения.

Фармакокинетика. Комбинированный препарат быстро и полностью всасывается в ЖКТ. Терапевтический эффект проявляется через 1–6 ч.

Максимальный уровень пирацетама в плазме крови отмечают через 2–6 ч. Распределение пирацетама во все важные органы происходит быстро. Пирацетам не связывается с белками плазмы крови и не метаболизируется в организме, хорошо проникает в ткани, через ГЭБ и плаценту. Пирацетам выводится с мочой в неизмененном виде приблизительно через 30 ч.

Максимальный уровень циннаризина через 1–4 ч отмечают не только в крови, а также в печени, почках, сердце, легких, селезенке и мозгу. Связывается на 91% с протеинами плазмы крови. Циннаризин активно метаболизируется в печени. Примерно 30% метаболитов выводится с мочой, остальное — через кишечник. T ½ — около 4 ч.