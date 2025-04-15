Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 208 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
357,08
Экономия при брони: -80,48 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
375,89
Экономия при брони: -14,39 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
364,00 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
242,85
Экономия при брони: -15,94 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
336,00
Экономия при брони: -56,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
336,00
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
363,90
Экономия при брони: -23,70 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
384,87
Экономия при брони: -14,41 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
363,90
Экономия при брони: -23,70 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
195,71
Экономия при брони: -21,99 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
128,28
Экономия при брони: -12,48 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
364,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
385,80
Экономия при брони: -38,36 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
293,54
Экономия при брони: -31,44 грн