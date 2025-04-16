Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
363,90
Экономия при брони: -30,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
380,16
Экономия при брони: -47,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
364,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
378,18
Экономия при брони: -38,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
380,27
Экономия при брони: -48,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
379,37
Экономия при брони: -51,34 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
378,68
Экономия при брони: -50,65 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
372,80
Экономия при брони: -39,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
388,44
Экономия при брони: -60,41 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
387,40
Экономия при брони: -61,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
363,90
Экономия при брони: -30,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
379,48
Экономия при брони: -53,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
375,37
Экономия при брони: -49,13 грн