Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
372,50
Экономия при брони: -23,30 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
349,92
Экономия при брони: -10,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
360,98
Экономия при брони: -12,47 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
363,90
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
396,51
Экономия при брони: -86,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
372,50
Экономия при брони: -23,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
392,98
Экономия при брони: -53,51 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
363,90
Экономия при брони: -14,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
373,72
Экономия при брони: -63,81 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
372,50
Экономия при брони: -23,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
375,19
Экономия при брони: -65,35 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
383,15
Экономия при брони: -43,56 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
248,09
Экономия при брони: -15,52 грн