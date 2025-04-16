Николаев (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
372,10
Экономия при брони: -37,06 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
242,49
Экономия при брони: -12,05 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
379,73
Экономия при брони: -32,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
363,90
Экономия при брони: -17,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
379,98
Экономия при брони: -32,12 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
390,67
Экономия при брони: -42,81 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
372,80
Экономия при брони: -26,80 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
372,80
Экономия при брони: -26,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
364,10
Экономия при брони: -18,10 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
382,82
Экономия при брони: -50,96 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Нейро-Норм капсулы контурная ячейковая упаковка №60
Дарница
380,02
Экономия при брони: -49,88 грн