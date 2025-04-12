Фитосед® (Phytosed)
Фитосед инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 капсула содержит смесь лекарственного растительного сырья “Фитосед®”: сrataegi fructus (боярышника плоды) — 30 мг, leonuri cardiacae herba (пустырника трава) — 60 мг, lupuli strobili (хмеля шишки) – 60 мг, aveni fructus (овса плоды) — 75 мг, melissae officinalis herba (мелиссы лекарственной трава) — 45 мг, coriandri fructus (кориандра плоды) — 15 мг, meliloti herba (донника трава) — 15 мг.
Лекарственная форма
Капсулы.
Основные физико-химические свойства: твердые желатиновые капсулы зеленого цвета. Содержимое капсул — порошок растительного происхождения, светло-бурый с желто-коричневым оттенком.
Фармакотерапевтическая группа
Снотворные и седативные препараты. Код АТХ N05C М.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Лекарственное средство оказывает седативное действие за счет компонентов, входящих в его состав.
Действующие вещества плодов боярышника (флавоноиды, органические кислоты и т. д.) понижают возбудимость центральной нервной системы, способствуют улучшению коронарного и мозгового кровообращения, нормализации сердечного ритма, устраняют головокружение.
Комплекс биологически активных веществ травы пустырника (алкалоиды, гликозиды и т. д.), кроме выраженного седативного эффекта, оказывает гипотензивное действие, уменьшает частоту сердечных сокращений.
В шишках хмеля содержатся эфирное масло, смолы, флавоноиды и другие подобные вещества, которые обусловливают седативное действие.
Индольный алкалоид авенин, витамины группы В и другие вещества, содержащиеся в плодах овса, оказывают положительное влияние на нервную систему и имеют выраженный успокаивающий эффект.
Трава мелиссы лекарственной оказывает антидепрессивное, успокаивающее, тонизирующее действия.
Плоды кориандра оказывают седативное действие при повышенной нервной возбудимости.
Трава донника обладает седативным эффектом.
Фармакокинетика.
Седативный эффект препарата наступает с первого дня применения. Максимальный терапевтический эффект наступает через 1–1,5 часа и длится 2–4 часа.
Показания
Как седативное средство при: неврозах различной этиологии; легкой форме неврастении, которая сопровождается раздражительностью, тревогой, страхом, повышенной утомляемостью, рассеянностью; нервном возбуждении; расстройствах сна или бессоннице (легкие формы); нейроциркуляторной дистонии по гипертензивному и кардиальному типу; астеническом синдроме (форма гиперстеническая).
Противопоказания
Фитосед® противопоказан при повышенной чувствительности к какому-либо компоненту лекарственного средства, выраженной артериальной гипотензии и брадикардии, при пониженной свертываемости крови и внутреннем кровотечении, при депрессии и других заболеваниях, сопровождающихся угнетением деятельности центральной нервной системы.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Препарат усиливает действие снотворных средств и других лекарственных препаратов, угнетающих центральную нервную систему.
При одновременном приеме препарата Фитосед® с сердечными гликозидами усиливается действие последних.
Препарат может в незначительной степени потенцировать действие прямых и непрямых антикоагулянтов.
Не рекомендуется принимать препарат одновременно с солями алкалоидов в связи с возможностью образования негативных комплексов.
Не следует применять вместе с антиаритмическими средствами третьего поколения.
Препарат может потенцировать фармакологические эффекты анальгетических, антигипертензивных препаратов, а также усиливает действие алкоголя.
Особенности применения
Для предупреждения возникновения побочных эффектов при применении следует строго придерживаться рекомендаций, изложенных в разделе «Способ применения и дозы».
Способ применения и дозы
Назначают внутрь взрослым и детям с 12 лет по 1–2 капсулы 3 раза в сутки через 30 минут после еды; препарат следует запивать не менее чем 100 мл жидкости. Курс лечения — 4 недели. При необходимости его можно повторить через 10–15 дней. В течение года курс лечения рекомендуется повторить 2–3 раза.
Дети
Не назначают детям до 12 лет.
Побочные реакции
Со стороны сердечно-сосудистой системы: очень редко возможно ощутимое снижение артериального давления; брадикардия.
Со стороны центральной нервной системы: головокружение, сонливость (при приеме высоких доз препарата), усталость, головная боль; в связи с выраженным седативным действием пустырника — снижение умственной и физической трудоспособности.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, боль в эпигастральной области, изжога.
Аллергические реакции: при повышенной чувствительности к компонентам лекарственного средства возможно возникновение крапивницы, зуда, мелкоточечных и пятнистых красных высыпаний.
Срок годности
2 года.
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 оС.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 капсул в блистере.
По 2 блистера в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ПАО «Химфармзавод «Красная звезда».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61010, г. Харьков, ул. Гордиенковская, 1.