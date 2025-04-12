Фармакодинамика.

Лекарственное средство оказывает седативное действие за счет компонентов, входящих в его состав.

Действующие вещества плодов боярышника (флавоноиды, органические кислоты и т. д.) понижают возбудимость центральной нервной системы, способствуют улучшению коронарного и мозгового кровообращения, нормализации сердечного ритма, устраняют головокружение.

Комплекс биологически активных веществ травы пустырника (алкалоиды, гликозиды и т. д.), кроме выраженного седативного эффекта, оказывает гипотензивное действие, уменьшает частоту сердечных сокращений.

В шишках хмеля содержатся эфирное масло, смолы, флавоноиды и другие подобные вещества, которые обусловливают седативное действие.

Индольный алкалоид авенин, витамины группы В и другие вещества, содержащиеся в плодах овса, оказывают положительное влияние на нервную систему и имеют выраженный успокаивающий эффект.

Трава мелиссы лекарственной оказывает антидепрессивное, успокаивающее, тонизирующее действия.

Плоды кориандра оказывают седативное действие при повышенной нервной возбудимости.

Трава донника обладает седативным эффектом.

Фармакокинетика.

Седативный эффект препарата наступает с первого дня применения. Максимальный терапевтический эффект наступает через 1–1,5 часа и длится 2–4 часа.