Киев
Фитосед® (Phytosed)

Фитосед® (Phytosed)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 658 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
173,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Фитосед® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
155,85 грн
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
168,18 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
170,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Фитосед® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
164,34 грн
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
167,82 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
189,60
Экономия при брони: -37,00 грн
152,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
201,70
Экономия при брони: -49,10 грн
152,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
152,60 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
206,20
Экономия при брони: -44,29 грн
161,91 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
179,83
Экономия при брони: -5,71 грн
174,12 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Фитосед® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
162,30 грн
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
172,38 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
184,78 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
173,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
184,89
Экономия при брони: -11,43 грн
173,46 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
201,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
152,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
170,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
173,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
178,63
Экономия при брони: -6,22 грн
172,41 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
182,28
Экономия при брони: -13,74 грн
168,54 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
206,20
Экономия при брони: -44,29 грн
161,91 грн
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