Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
201,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
183,53
Экономия при брони: -17,20 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
153,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
233,77
Экономия при брони: -11,24 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
181,68
Экономия при брони: -15,52 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
210,79
Экономия при брони: -10,76 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
211,08
Экономия при брони: -10,41 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
201,70
Экономия при брони: -61,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
208,79
Экономия при брони: -8,84 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
182,25
Экономия при брони: -16,51 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Фитосед® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
194,90
Экономия при брони: -61,50 грн
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
201,70 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Фитосед® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
174,81
Экономия при брони: -8,97 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
173,19
Экономия при брони: -7,09 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
206,00
Экономия при брони: -65,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
183,16
Экономия при брони: -17,10 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
153,00
Экономия при брони: -14,00 грн