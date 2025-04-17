Киев
Фитосед® (Phytosed)

Фитосед® (Phytosed)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 81 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
201,70
Экономия при брони: -59,80 грн
141,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
166,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
206,20
Экономия при брони: -6,19 грн
200,01 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
152,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фитосед® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
194,90
Экономия при брони: -61,30 грн
133,60 грн
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
206,00
Экономия при брони: -64,10 грн
141,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фитосед® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
195,10
Экономия при брони: -61,50 грн
133,60 грн
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
103,10
Экономия при брони: -32,15 грн
70,95 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
170,54
Экономия при брони: -19,93 грн
150,61 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
201,70
Экономия при брони: -59,80 грн
141,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
183,81
Экономия при брони: -29,53 грн
154,28 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Фитосед® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
170,53 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
206,00
Экономия при брони: -64,10 грн
141,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Фитосед® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
149,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
178,35
Экономия при брони: -26,32 грн
152,03 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
206,00
Экономия при брони: -64,10 грн
141,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
181,34
Экономия при брони: -30,68 грн
150,66 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
152,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
191,36
Экономия при брони: -30,18 грн
161,18 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
170,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
201,70
Экономия при брони: -59,80 грн
141,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
177,40
Экономия при брони: -25,37 грн
152,03 грн
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