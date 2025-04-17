Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
201,70
Экономия при брони: -59,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
206,20
Экономия при брони: -6,19 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фитосед® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
194,90
Экономия при брони: -61,30 грн
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
206,00
Экономия при брони: -64,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фитосед® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
195,10
Экономия при брони: -61,50 грн
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
103,10
Экономия при брони: -32,15 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
170,54
Экономия при брони: -19,93 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
201,70
Экономия при брони: -59,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
183,81
Экономия при брони: -29,53 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Фитосед® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
206,00
Экономия при брони: -64,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Фитосед® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
178,35
Экономия при брони: -26,32 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
206,00
Экономия при брони: -64,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
181,34
Экономия при брони: -30,68 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
191,36
Экономия при брони: -30,18 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
201,70
Экономия при брони: -59,80 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
177,40
Экономия при брони: -25,37 грн