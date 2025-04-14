Харьков (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
177,50
Экономия при брони: -15,97 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
186,84
Экономия при брони: -16,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
206,00
Экономия при брони: -50,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
201,70
Экономия при брони: -46,30 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фитосед® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
201,70
Экономия при брони: -46,30 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
182,49
Экономия при брони: -23,62 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
192,23
Экономия при брони: -8,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
194,68
Экономия при брони: -10,81 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Фитосед® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
206,00
Экономия при брони: -50,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Фитосед® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Фитосед® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Фитосед® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда