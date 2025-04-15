Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
201,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
180,93
Экономия при брони: -19,59 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
182,28
Экономия при брони: -21,10 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
103,00
Экономия при брони: -32,95 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
76,50
Экономия при брони: -7,00 грн
Фитосед® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
163,98
Экономия при брони: -10,98 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Фитосед® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
201,70 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Фитосед® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
190,90
Экономия при брони: -58,40 грн
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
206,00
Экономия при брони: -65,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
201,70
Экономия при брони: -61,60 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
183,08
Экономия при брони: -32,23 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
178,04
Экономия при брони: -18,73 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
182,42
Экономия при брони: -9,36 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
201,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
172,56
Экономия при брони: -6,17 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
188,00
Экономия при брони: -26,66 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
104,92
Экономия при брони: -4,79 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
153,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Фитосед® настойка флакон 100 мл №1
Красная звезда
155,29
Экономия при брони: -2,29 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Фитосед® капсулы блистер №20
Красная звезда
180,18
Экономия при брони: -19,00 грн