Сомазина® (Somazina®)
Сомазина инструкция по применению
Состав
Цитиколин - 100 мг/мл
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Цитиколин стимулирует биосинтез структурных фосфолипидов мембран нейронов, что подтверждено данными магнитно-резонансной спектроскопии. Цитиколин улучшает функционирование таких мембранных механизмов, как ионные насосы и рецепторы, без регуляции которых невозможно нормальное проведение нервных импульсов. Благодаря стабилизирующему действию на мембрану нейронов цитиколин выявляет противоотечные свойства, которые способствуют реабсорбции отека мозга.
Экспериментальные исследования показали, что цитиколин ингибирует активацию некоторых фосфолипаз (А1, А2, С и D), уменьшая образование свободных радикалов, предотвращает разрушение мембранных систем и сохраняет антиоксидантные защитные системы, такие как глутатион.
Цитиколин сохраняет нейронный запас энергии, ингибирует апоптоз и стимулирует синтез ацетилхолина.
Экспериментально доказано, что цитиколин также проявляет профилактическое нейропротекторное действие при фокальной ишемии головного мозга.
Клинические исследования показали, что цитиколин достоверно повышает показатели функционального выздоровления у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, что совпадает с замедлением роста ишемического поражения головного мозга по данным нейровизуализации. У пациентов с черепно-мозговой травмой цитиколин ускоряет восстановление и снижает продолжительность и интенсивность посттравматического синдрома.
Цитиколин улучшает уровень внимания и сознания, уменьшает проявления амнезии, когнитивные и неврологические расстройства, связанные с ишемией головного мозга.
Фармакокинетика. Цитиколин хорошо абсорбируется после перорального, в/м и в/в введения. Уровень холина в плазме крови значительно повышается после введения вышеупомянутыми путями. Абсорбция после перорального введения практически полная, и биодоступность практически такая же, как и при в/в применении.
В зависимости от пути введения, препарат метаболизируется в кишечнике, печени до холина и цитидина. После введения цитиколин широко распределяется в структурах головного мозга с быстрым включением фракции холина в структурные фосфолипиды и фракции цитидина в цитидиновые нуклеотиды и нуклеиновые кислоты. Достигнув головного мозга, цитиколин встраивается в клеточные, цитоплазматические и митохондриальные мембраны, принимая участие в построении фракции фосфолипидов.
Только небольшое количество дозы оказывается в моче и кале (<3%). Около 12% дозы выводится с выдыхаемым СО2. В выведении препарата с мочой выделяют две фазы: первая фаза — около 36 ч, в которой скорость выведения снижается быстро, и вторая фаза, в которой скорость выведения снижается намного медленнее. Такую же фазность отмечают при выведении с СО2, скорость выведения выдыхаемого СО2 быстро снижается приблизительно через 15 ч, в дальнейшем она снижается намного медленнее.
Показания Сомазина
инсульт в острой фазе и его неврологические последствия; черепно-мозговая травма и ее неврологические осложнения; когнитивные нарушения и нарушения поведения вследствие хронических сосудистых и дегенеративных церебральных расстройств.
Применение Сомазина
Таблетки и р-р для перорального применения
Взрослые: рекомендуемая доза 500–2000 мг/сут в зависимости от тяжести состояния больного. Суточную дозу распределяют на 2–3 приема.
Препарат в форме р-ра для перорального применения можно применять в чистом виде или предварительно смешав с небольшим количеством воды, принимать с помощью дозировочного шприца. После каждого приема рекомендуется промывать дозировочный шприц водой.
Препарат принимают независимо от приема пищи.
Продолжительность курса лечения зависит от тяжести поражения мозга. Минимальный рекомендуемый срок лечения — 45 сут.
Для пациентов пожилого возраста в коррекции дозы нет необходимости.
Р-р для инъекций
Препарат применяют для в/в или в/м введения, в/в назначают в форме медленной инъекции (на протяжении 3–5 мин в зависимости от назначенной дозы) или в/в капельно (40–60 капель в минуту).
Рекомендуемая доза для взрослых — 500–2000 мг/сут, в зависимости от тяжести состояния больного.
Максимальная суточная доза — 2000 мг.
При острых и неотложных состояниях максимальный терапевтический эффект достигается при назначении препарата в первые 24 ч.
Рекомендуемый срок лечения, при котором отмечают максимальный терапевтический эффект, составляет 12 нед.
Для пациентов пожилого возраста в коррекции дозы нет необходимости.
Препарат совместим со всеми изотоническими р-рами для в/в введения, а также с гипертоническими р-рами глюкозы.
Данный р-р предназначен для однократного применения. Р-р необходимо ввести сразу же после вскрытия ампулы. Неиспользованный р-р следует уничтожить.
При необходимости лечение продолжают препаратом в форме таблеток или р-ра для перорального применения.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Повышенный тонус парасимпатической нервной системы.
Побочные эффекты
очень редко (<1/10 000) (включая сообщения пациентов).
Со стороны центральной и периферической нервной системы: сильная головная боль, вертиго, галлюцинации.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: АГ, артериальная гипотензия.
Со стороны дыхательной системы: одышка.
Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, диарея.
Со стороны кожи: гиперемия, аллергическая сыпь, экзантема, пурпура, крапивница.
Общие реакции: озноб, отек.
Особые указания
в случае персистирующего внутричерепного кровотечения препарат рекомендуется вводить в виде очень медленной в/в инфузии (30 капель в минуту) и не превышать суточную дозу 1000 мг.
Применение в период беременности и кормления грудью. Достаточные данные о применении цитиколина в период беременности отсутствуют. Применять препарат в период беременности и кормления грудью возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает вероятный риск для плода или ребенка.
Данные об экскреции цитиколина в грудное молоко отсутствуют.
Дети. Нет достаточных данных относительно применения препарата у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Цитиколин не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать со сложными механизмами.
Взаимодействия
не следует применять одновременно с препаратами, содержащими меклофеноксат. Усиливает эффекты леводопы.
Передозировка
случаи передозировки неизвестны. Принимая во внимание низкую токсичность препарата, вероятность отравления низкая даже при случайном превышении терапевтических доз.
Условия хранения
при температуре <30 °С.
Не замораживать и не охлаждать. В процессе хранения возможная легкая опалесценция, которая исчезает при выдерживании препарата в условиях комнатной температуры (≈20 °С).