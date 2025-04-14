Днепр (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
888,98
Экономия при брони: -57,26 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
889,64
Экономия при брони: -57,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
875,24
Экономия при брони: -56,62 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
819,10
Экономия при брони: -40,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
876,96
Экономия при брони: -91,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
886,31
Экономия при брони: -54,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
862,74
Экономия при брони: -77,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
878,82
Экономия при брони: -93,09 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
905,49
Экономия при брони: -85,83 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
906,18
Экономия при брони: -80,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
879,81
Экономия при брони: -53,66 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
878,37
Экономия при брони: -46,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
912,80
Экономия при брони: -85,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
858,11
Экономия при брони: -55,27 грн