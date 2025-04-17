Винница (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
870,22
Экономия при брони: -111,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
904,66
Экономия при брони: -111,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
813,80
Экономия при брони: -13,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
821,10
Экономия при брони: -21,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
845,68
Экономия при брони: -114,67 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
894,14
Экономия при брони: -95,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
861,10
Экономия при брони: -62,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
913,35
Экономия при брони: -127,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
897,17
Экономия при брони: -110,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,40 грн