Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
786,00
Экономия при брони: -87,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
822,44
Экономия при брони: -43,78 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
921,09
Экономия при брони: -107,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
843,04
Экономия при брони: -64,08 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
874,88
Экономия при брони: -43,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
855,20
Экономия при брони: -76,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
874,78
Экономия при брони: -43,37 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
868,57
Экономия при брони: -37,16 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
914,73
Экономия при брони: -83,24 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
786,00
Экономия при брони: -87,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,40 грн