Львов (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
849,12
Экономия при брони: -88,28 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
874,40
Экономия при брони: -112,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
846,88
Экономия при брони: -104,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
840,10
Экономия при брони: -78,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
842,64
Экономия при брони: -99,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
808,40
Экономия при брони: -46,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
860,20
Экономия при брони: -98,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,50
Экономия при брони: -71,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
855,90
Экономия при брони: -94,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Сомазина® раствор для перорального применения 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Би-Фарма
833,40 грн