Не применять лекарственное средство для снятия острой боли в животе (до выяснения причины). Поскольку метамизол натрия обладает противовоспалительными и обезболивающими свойствами, он может маскировать признаки инфекции, симптомы неинфекционных заболеваний и осложнений с болевым синдромом, что может затруднять их диагностику.

Не применять пациентам с повышенной возбудимостью, нарушением сна.

Пациентам с артритами легкой формы, принимающими анальгетики каждый день, и пациентам, применяющим варфарин или подобные лекарственные средства, имеющие антикоагулянтный эффект, перед применением лекарственного средства Пенталгин-ФС необходимо проконсультироваться с врачом.

При заболеваниях печени или почек перед применением лекарственного средства следует посоветоваться с врачом (см. раздел «Противопоказания»). У пациентов с алкогольными нециротическими поражениями печени увеличивается риск гепатотоксического действия парацетамола.

При применении метамизола натрия возможно развитие агранулоцитоза. В связи с этим при появлении повышения температуры невыясненного генеза, озноба, боли в горле, затрудненного глотания, кровоточивости десен, побледнении кожных покровов, астении, при развитии вагинита или проктита, при появлении сыпи на коже и слизистых, следует немедленно прекратить и обратиться к врачу.

У пациентов с тяжелыми инфекциями, такими как сепсис, сопровождающиеся снижением уровня глутатиона, при приеме парацетамола повышается риск метаболического ацидоза. Симптомами метаболического ацидоза являются глубокое, учащенное или затрудненное дыхание, тошнота, рвота, потеря аппетита. Следует немедленно обратиться к врачу при появлении этих симптомов.

Применение лекарственного средства при остром приступе бронхиальной астмы противопоказано (см. раздел «Противопоказания»). У больных атопической бронхиальной астмой и поллинозами существует повышенный риск развития реакций гиперчувствительности. Лекарственное средство следует принимать с осторожностью при повышенной чувствительности к анальгетикам и НПВП пациентам с аллергическими реакциями (в связи с повышенной опасностью развития анафилактического шока у этой категории пациентов).

С осторожностью следует применять лекарственное средство при язве желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии, при нарушениях функции печени и почек (см. раздел «Противопоказания»), заболеваниях щитовидной железы (в т. ч. гипотиреозе, см. раздел «Противопоказания»), заболеваниях мочевыводящих путей, при гиперкинезах, хронических инфекциях дыхательных путей, при пневмонии, нарушениях дыхательной функции, острой интоксикации лекарственными средствами, при лечении цитостатиками (только под контролем врача). Следует уменьшить дозу кодеина ослабленным пациентам, пациентам с артериальной гипотензией (см. Противопоказания), гипертрофией предстательной железы; гипофункцией надпочечников (например болезнью Аддисона); с воспалительными заболеваниями кишечника, включая неспецифический язвенный колит и болезнь Крона (кодеин снижает перистальтику, повышает тонус и сегментацию кишечника и может повышать давление в толстой кишке) (см. раздел «Противопоказания»), со стриктурой уретры, судорожными состояниям, пациентам в шоковом состоянии. Следует снизить дозу кодеина для пациентов с почечной недостаточностью. Следует соблюдать осторожность при применении лекарственного средства пациентам с заболеваниями почек в анамнезе (пиелонефрит, гломерулонефрит). Кодеин следует применять с осторожностью пациентам, которые недавно перенесли хирургические вмешательства на кишечнике (из-за возможного снижения моторики желудочно-кишечного тракта) или мочевых путях (такие пациенты более склонны к задержке мочеиспускания, вызванной непосредственно спазмом уретрального сфинктера и запором). Кодеин следует применять с осторожностью при феохромоцитоме (опиоиды могут стимулировать высвобождение катехоламина путем индукции высвобождения эндогенного гистамина). Пациентам с заболеваниями желчевыводящих путей (в том числе желчекаменной болезнью) следует избегать применения опиоидных анальгетиков или применять их в комбинации со спазмолитиками.

Применение петидина и, возможно, других опиоидных анальгетиков пациентам, принимающим ингибиторы моноаминооксидазы (MAO), может быть связано с тяжелыми реакциями, иногда с летальным исходом. Если применение кодеина пациентам, принимающим ингибиторы MAO, жизненно необходимо, следует прекратить применение ингибиторов МАО за 14 дней до начала лечения кодеином (см. разделы «Противопоказания», «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Следует избегать длительного применения лекарственного средства в связи с возможностью кумуляции фенобарбитала и развития зависимости. Для барбитуратов характерен синдром отмены. У пациентов, которые могут иметь физическую зависимость, прекращение лечения следует проводить постепенно во избежание ускорения развития симптомов синдрома отмены.

Метаболизм с участием CYP2D6

Кодеин превращается в его активный метаболит — морфин — в печени с участием фермента CYP2D6. Если у пациента дефицит этого фермента или если у пациента CYP2D6 полностью отсутствует, адекватный обезболивающий эффект не будет получен. До 7% кавказского населения может иметь эту особенность метаболизма с участием CYP2D6. Однако, если пациент сверхбыстрый метаболизм с участием CYP2D6, существует повышенный риск развития побочных эффектов — симптомов опиоидной токсичности — даже при применении обычных доз. У таких пациентов превращение кодеина в морфин быстро приводит к установлению более высоких уровней морфина в плазме крови, чем ожидалось.

Общие симптомы опиоидной токсичности: спутанность сознания, сонливость, поверхностное дыхание, суженные зрачки, тошнота, рвота, запор, отсутствие аппетита. В тяжелых случаях возможны симптомы циркуляторной и дыхательной депрессии, которые могут быть опасными и очень редко летальными.

Данные о распространенности сверхбыстрых метаболизаторов с участием CYP2D6 в разных популяциях приведены ниже:

Популяция Распространение,% Африканцы/эфиопы 29 Афроамериканцы 3,4–6,5 Монголоиды 1,2–2 Кавказцы 3,6–6,5 Греки 6 Венгры 1,9 Северные европейцы 1–2

Послеоперационное применение детям

Существуют сообщения о том, что применение кодеина детям после тонзиллэктомии и/или аденоидэктомии во избежание возникновения обструктивного апноэ во время сна изредка приводило к жизненно опасным побочным явлениям, в т. ч. с летальными последствиями (см. раздел «Противопоказания»). Все дети получали дозы кодеина в соответствующем диапазоне дозировок. Однако есть свидетельство того, что эти дети были либо ультрабыстрыми, либо экстенсивными метаболизаторами кодеина.

Дети со скомпрометированной дыхательной функцией

Применение кодеина противопоказано детям, у которых дыхательная функция может быть скомпрометирована нервно-мышечными нарушениями, тяжелыми сердечными или респираторными заболеваниями, инфекциями верхних дыхательных путей или легких, мультитравмами или масштабными хирургическими вмешательствами. Эти факторы могут усугубить симптомы токсичности морфина.

Опиоидные анальгетики снижают слюноотделение, что может вызвать развитие кариеса и кандидамикоза слизистой оболочки полости рта.

Риск развития синдрома Стивенса-Джонсона или синдрома Лайелла является самым большим в первые недели лечения.

Применение лекарственного средства может влиять на результаты анализов допинг-контроля у спортсменов, результаты лабораторных исследований по содержанию в крови глюкозы, мочевой кислоты. В период лечения возможна окраска мочи в красный цвет (за счет выведения метаболита метамизола натрия), что не имеет клинического значения.

Не следует применять препарат дольше установленного срока без консультации с врачом. Не рекомендуется регулярное длительное применение лекарственного средства из-за миелотоксичности метамизола натрия. Не превышать указанных доз. При длительном применении, а также при применении лекарственного средства в дозах, значительно превышающих рекомендуемые терапевтические дозы, возможно усиление проявлений побочных реакций. При применении лекарственного средства более 3-х суток необходимо контролировать морфологический состав крови и показатели функции печени.

Не принимать лекарственное средство с другими препаратами, содержащими метамизол натрия, парацетамол, кофеин, фенобарбитал, кодеин.

Во время терапии лекарственным средством запрещено употреблять алкоголь.

Во время применения лекарственного средства не рекомендуется чрезмерное употребление чая и кофе — это может привести к возбуждению, нарушению сна, тахикардии.

Если симптомы не исчезают (в частности, если головная боль становится постоянной) или, наоборот, состояние здоровья ухудшается или появляются нежелательные явления, необходимо приостановить применение лекарственного средства и обратиться за консультацией к врачу относительно дальнейшего применения препарата.

В случае передозировки следует немедленно обратиться к врачу из-за риска поражения печени, даже если пациент чувствует себя хорошо.