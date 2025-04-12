Пенталгин-ФС (Pentalgin-PS)
Пенталгин-ФС инструкция по применению
Состав
действующие вещества: парацетамол, метамизол натрия моногидрат (анальгин), кофеин, фенобарбитал, кодеина фосфат;
1 таблетка содержит парацетамола 300 мг, метамизола натрия моногидрат (анальгина) 300 мг, кофеина 50 мг, фенобарбитала 10 мг, кодеина фосфата 8 мг;
вспомогательные вещества: крахмал картофельный, повидон, кислота стеариновая, кальция стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки круглой формы с плоской поверхностью, белого или желтовато-белого цвета, с чертой.
Фармакотерапевтическая группа
Анальгетики и антипиретики. Метамизол в комбинации с психотропными препаратами. Код ATС N02B B72.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат оказывает анальгезирующее, жаропонижающее, противовоспалительное, спазмолитическое, седативное действие. Препарат Пенталгин-ФС — комбинированный препарат, сочетающий свойства активных компонентов.
Метамизол натрия и парацетамол — составляющие группы ненаркотических анальгетиков, оказывающих выраженное противовоспалительное, жаропонижающее действие, обладают анальгетической активностью.
Кодеина фосфат усиливает действие ненаркотических анальгетиков (блокирует опиатные рецепторы, стимулирует антиноцицептивную систему и изменяет эмоциональное восприятие боли).
Кофеин влечет за собой расширение кровеносных сосудов скелетных мышц, головного мозга, сердца, почек; повышает умственную и физическую работоспособность, способствует устранению усталости и сонливости; повышает артериальное давление при артериальной гипотензии; увеличивает проницаемость гистогематических барьеров и повышает биодоступность ненаркотических анальгетиков, что способствует усилению терапевтического эффекта.
Фенобарбитал оказывает седативное действие.
Фармакокинетика.
Кинетика комбинированного препарата Пенталгин-ФС не изучалась.
Показания
Умеренно выраженный болевой синдром различного генеза: головная боль, зубная боль, невралгия, миалгия, артралгия, дисменорея; как жаропонижающее средство.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к кодеину или другим опиоидным анальгетикам, к производным пиразолона или к любому из компонентов лекарственного средства; период после операции на желчевыводящих путях, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, состояния, при которых ингибирование перистальтики следует избегать или при которых развивается вздутие живота; риск паралитической непроходимости кишечника, выраженные нарушения функции почек и/или печени, врожденные гипербилирубинемии (в т. ч. синдром Жильбера), острый панкреатит, сахарный диабет, острая респираторная депрессия, респираторные заболевания с одышкой, обструктивным синдромом опиоиды во время астматического приступа); органические заболевания сердечно-сосудистой системы, в т. ч. тяжелый атеросклероз; декомпенсированная сердечная недостаточность, острый инфаркт миокарда, нарушение сердечного ритма, повышенное артериальное давление, выраженная артериальная гипотензия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, порфирия, гипертиреоз, заболевания крови (в том числе агранулоцитоз, лейкопения (в т.ч. цитостатическая и инфекционная нейтропении), тромбоцитопения, выраженная анемия (в т.ч. гемолитическая)); миастения, глаукома, черепно-мозговые травмы или состояния, сопровождающиеся повышенным внутричерепным давлением (в дополнение к риску респираторной депрессии и повышению внутричерепного давления кодеин может оказывать влияние на зрачковую реакцию и другие витальные реакции при оценке неврологического статуса); депрессия, депрессивные расстройства со склонностью больного к суицидальному поведению, состояния повышенного возбуждения, нарушение сна, эпилепсия, алкогольная, наркотическая, медикаментозная зависимость (в т.ч. в анамнезе), состояние алкогольного опьянения; пожилой возраст. Применение лекарственного средства противопоказано, если есть подозрение на острую хирургическую патологию у пациента до установления диагноза.
Применение лекарственного средства противопоказано следующим группам пациентов:
- детям в возрасте младше 12 лет;
- детям в возрасте 12 — 18 лет, которым проводят тонзиллэктомию и/или аденоидэктомию для предотвращения возникновения обструктивного апноэ во время сна;
- детям в возрасте 12 — 18 лет со скомпрометированной дыхательной функцией;
- женщинам в период беременности или кормления грудью;
- пациентам всех возрастов, имеющих сверхбыстрый метаболизм с участием CYP2D6.
Не применять с ингибиторами моноаминооксидазы (МАО) и в течение 2 недель после прекращения применения ингибиторов МАО.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Токсическое действие метамизола натрия усиливается при одновременном применении с другими ненаркотическими анальгетиками, трициклическими антидепрессантами, гормональными контрацептивами и аллопуринолом. Сарколизин, тиамазол, лекарственные средства, подавляющие активность костного мозга, в т. ч. препараты золота, при применении с метамизолом натрия увеличивают вероятность гематотоксичности, в т. ч. развития лейкопении. Обезболивающее действие метамизола натрия усиливают блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов, пропранолол, кодеин, седативные средства, транквилизаторы (диазепам, триметозин и др.), ослабляют — фенилбутазон, глютетимид, барбитураты и другие индукторы. Миелотоксические лекарственные средства приводят к усилению гематотоксичности. Метамизол натрия повышает активность пероральных гипогликемических средств, косвенных коагулянтов, глюкокортикостероидов, индометацина, фенитоина, ибупрофена путем вытеснения их из связи с белками плазмы крови. Метамизол натрия усиливает седативное действие этанола. При одновременном применении с метамизолом натрия снижается концентрация циклоспорина в плазме крови. При сопутствующем применении метамизола натрия с другими НПВП потенцируется их обезболивающее и жаропонижающее действие и увеличивается вероятность аддитивных нежелательных побочных эффектов. Применение в комбинации с производными фенотиазина (в т.ч. с хлорпромазином) может привести к развитию выраженной гипотермии. Необходима осторожность при одновременном применении лекарственного средства с сульфаниламидными сахароснижающими лекарственными средствами (усиливается гипогликемическое действие) и диуретиками (фуросемид). Метамизол натрия в высоких дозах может привести к увеличению концентрации метотрексата в плазме крови и усилению его токсических эффектов (прежде всего на желудочно-кишечную систему и систему кроветворения). Нельзя применять метамизол натрия одновременно с рентгеноконтрастными веществами, коллоидными кровезаменителями и пенициллином.
Скорость всасывания парацетамола может увеличиваться при применении метоклопрамида и домперидона и уменьшаться при холестирамине. Барбитураты уменьшают жаропонижающий эффект парацетамола. Противосудорожные лекарственные средства (включая фенитоин, барбитураты, карбамазепин), стимулирующие активность микросомальных ферментов печени, могут усиливать токсическое влияние парацетамола на печень вследствие повышения степени его превращения в гепатотоксические метаболиты. При одновременном применении парацетамола с гепатотоксическими средствами увеличивается токсическое влияние лекарственных средств на печень. Одновременное применение высоких доз парацетамола с изониазидом повышает риск развития гепатотоксического синдрома. Антикоагулянтный эффект варфарина и других кумаринов может быть усилен при одновременном длительном регулярном ежедневном применении парацетамола; при этом повышается риск кровотечения; периодический приём не дает значительного эффекта. Парацетамол снижает эффективность диуретиков. Не применять одновременно с алкоголем.
Кофеин усиливает эффект (улучшает биодоступность) анальгетиков-антипиретиков, эрготамина, потенцирует эффекты производных ксантина, α- и β-адреномиметиков, психостимулирующих средств. При одновременном применении кофеина с тиреотропными средствами повышается тиреоидный эффект. Другие лекарственные средства, действие которых может быть изменено при взаимодействии с кофеином: идроциламид, мексилетин, ципрофлоксацин, эноксацин, пипемидиновая кислота, флувоксамин, фенилпропаноламин, фенитоин, клозапин, литий, теофиллин, пентобарбитал, диа. Кофеин снижает эффект опиоидных анальгетиков, анксиолитиков, снотворных и седативных средств, является антагонистом наркоза и других лекарственных средств, подавляющих центральную нервную систему (ЦНС), конкурентным антагонистом препаратов аденозина. Одновременное применение кофеина с ингибиторами моноаминооксидазы (МАО) может вызвать опасное повышение артериального давления. Циметидин, гормональные контрацептивы, изониазид усиливают действие кофеина.
Фенобарбитал индуцирует ферменты печени и, таким образом, может ускорять метаболизм некоторых лекарственных средств, метаболизирующихся этими ферментами (включая парацетамол, салицилаты, косвенные антикоагулянты, сердечные гликозиды (дигитоксин), противомикробные (хлорамфеникол, доксициклин, гризеофульвин, итраконазол), противоэпилептические (противосудорожные), психотропные (трициклические антидепрессанты, клоназепам), гормональные (эстрогены, прогестогены, кортикостероиды, тиреоидные гормоны), иммуносупрессивные (глюкокортикостероиды, циклоспорин, циклостатики), пероральные сахароснижающие препараты и другие лекарственные средства). Фенобарбитал может ускорять метаболизм пероральных контрацептивов, что приводит к потере их эффекта. Фенобарбитал усиливает действие анальгетиков, местных анестетиков и лекарственных средств, угнетающих ЦНС (средств для наркоза, нейролептиков, транквилизаторов), алкоголя. Одновременное применение фенобарбитала с лекарственными средствами, оказывающими седативное действие, приводит к усилению седативно-снотворного эффекта и может сопровождаться угнетением дыхания. Возможно влияние фенобарбитала на концентрацию фенитоина, карбамазепина и клоназепама в крови. Лекарственные средства, обладающие свойствами кислот (аскорбиновая кислота, хлорид аммония), усиливают действие барбитуратов. Ингибиторы МАО (в т.ч. фуразолидон, прокарбазин, селегин) пролонгируют эффект фенобарбитала. Рифампицин может снижать эффект фенобарбитала. При применении в сочетании с препаратами золота увеличивается риск поражения почек. При длительном одновременном применении с НПВП существует риск образования язвы желудка и кровотечения. Одновременное применение фенобарбитала вместе с зидовудином усиливает токсичность обоих лекарственных средств.
Не следует применять кодеин в сочетании с ингибиторами МАО или в течение 2 недель после прекращения их применения. Применение ингибиторов MAO в комбинации с петидином было связано с тяжелым возбуждением/угнетением (ЦНС) (включая гипертензию/артериальную гипотензию). Несмотря на то, что такие явления не были задокументированы при применении кодеина, не исключено, что подобное взаимодействие может произойти. Трициклические антидепрессанты могут усилить угнетающие эффекты опиоидных анальгетиков. При одновременном применении кодеина с алкоголем возможно усиление гипотензивного, седативного эффектов алкоголя и угнетающего воздействия алкоголя на дыхательную деятельность; с анестетиками, оксибутиратом натрия, антигистаминными средствами с седативными свойствами — возможно усиление депрессии ЦНС и/или респираторной депрессии, и/или артериальной гипотензии; с нейролептиками — усиление седативного и гипотензивного эффектов; с анксиолитиками, седативными и снотворными средствами — усиление седативного эффекта; повышение риска респираторной депрессии; с антигипертензивными средствами — усиление гипотензивного действия; с антиаритмическими средствами — кодеин замедляет всасывание мексилетина, при одновременном применении кодеина и хинидина анальгетическое действие кодеина, вероятно, будет значительно снижено из-за негативного влияния хинидина на его метаболизм; с хлорамфениколом — повышение концентрации кодеина в плазме крови из-за ингибирования его метаболизма; с ненаркотическими анальгетиками — усиление анальгетического действия; с противоязвенными лекарственными средствами — циметидин может ингибировать метаболизм кодеина, что приводит к повышению его концентрации в плазме крови; с антидиарейными средствами, антихолинергическими средствами (например, атропином) — риск тяжелого запора, который может привести к паралитической кишечной непроходимости и/или к задержке мочи. Кодеин антагонизирует действие цизаприда, метоклопрамида и домперидона на желудочно-кишечную деятельность. Применение кодеина в сочетании с опиоидными антагонистами (например бупренорфином, налоксоном, налтрексоном) может ускорить развитие синдрома отмены. Следует избегать премедикации опиоидами, поскольку они снижают концентрацию ципрофлоксацина в плазме крови. При применении с ритонавиром возможно повышение уровня опиоидных анальгетиков (в том числе кодеина) в плазме крови. При применении кодеина в больших дозах действие сердечных гликозидов (дигоксин и другие) может усиливаться. Применение опиоидов может препятствовать исследованию эвакуации содержимого желудка, поскольку опиоиды задерживают опорожнение желудка, а также гепатобилиарной визуализации при применении Technetium Tc 99m Disofenin, поскольку опиоидная терапия может вызвать сужение сфинктера Одди и повышение давления в желчевыводящих путях.
Особенности применения
Не применять лекарственное средство для снятия острой боли в животе (до выяснения причины). Поскольку метамизол натрия обладает противовоспалительными и обезболивающими свойствами, он может маскировать признаки инфекции, симптомы неинфекционных заболеваний и осложнений с болевым синдромом, что может затруднять их диагностику.
Не применять пациентам с повышенной возбудимостью, нарушением сна.
Пациентам с артритами легкой формы, принимающими анальгетики каждый день, и пациентам, применяющим варфарин или подобные лекарственные средства, имеющие антикоагулянтный эффект, перед применением лекарственного средства Пенталгин-ФС необходимо проконсультироваться с врачом.
При заболеваниях печени или почек перед применением лекарственного средства следует посоветоваться с врачом (см. раздел «Противопоказания»). У пациентов с алкогольными нециротическими поражениями печени увеличивается риск гепатотоксического действия парацетамола.
При применении метамизола натрия возможно развитие агранулоцитоза. В связи с этим при появлении повышения температуры невыясненного генеза, озноба, боли в горле, затрудненного глотания, кровоточивости десен, побледнении кожных покровов, астении, при развитии вагинита или проктита, при появлении сыпи на коже и слизистых, следует немедленно прекратить и обратиться к врачу.
У пациентов с тяжелыми инфекциями, такими как сепсис, сопровождающиеся снижением уровня глутатиона, при приеме парацетамола повышается риск метаболического ацидоза. Симптомами метаболического ацидоза являются глубокое, учащенное или затрудненное дыхание, тошнота, рвота, потеря аппетита. Следует немедленно обратиться к врачу при появлении этих симптомов.
Применение лекарственного средства при остром приступе бронхиальной астмы противопоказано (см. раздел «Противопоказания»). У больных атопической бронхиальной астмой и поллинозами существует повышенный риск развития реакций гиперчувствительности. Лекарственное средство следует принимать с осторожностью при повышенной чувствительности к анальгетикам и НПВП пациентам с аллергическими реакциями (в связи с повышенной опасностью развития анафилактического шока у этой категории пациентов).
С осторожностью следует применять лекарственное средство при язве желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии, при нарушениях функции печени и почек (см. раздел «Противопоказания»), заболеваниях щитовидной железы (в т. ч. гипотиреозе, см. раздел «Противопоказания»), заболеваниях мочевыводящих путей, при гиперкинезах, хронических инфекциях дыхательных путей, при пневмонии, нарушениях дыхательной функции, острой интоксикации лекарственными средствами, при лечении цитостатиками (только под контролем врача). Следует уменьшить дозу кодеина ослабленным пациентам, пациентам с артериальной гипотензией (см. Противопоказания), гипертрофией предстательной железы; гипофункцией надпочечников (например болезнью Аддисона); с воспалительными заболеваниями кишечника, включая неспецифический язвенный колит и болезнь Крона (кодеин снижает перистальтику, повышает тонус и сегментацию кишечника и может повышать давление в толстой кишке) (см. раздел «Противопоказания»), со стриктурой уретры, судорожными состояниям, пациентам в шоковом состоянии. Следует снизить дозу кодеина для пациентов с почечной недостаточностью. Следует соблюдать осторожность при применении лекарственного средства пациентам с заболеваниями почек в анамнезе (пиелонефрит, гломерулонефрит). Кодеин следует применять с осторожностью пациентам, которые недавно перенесли хирургические вмешательства на кишечнике (из-за возможного снижения моторики желудочно-кишечного тракта) или мочевых путях (такие пациенты более склонны к задержке мочеиспускания, вызванной непосредственно спазмом уретрального сфинктера и запором). Кодеин следует применять с осторожностью при феохромоцитоме (опиоиды могут стимулировать высвобождение катехоламина путем индукции высвобождения эндогенного гистамина). Пациентам с заболеваниями желчевыводящих путей (в том числе желчекаменной болезнью) следует избегать применения опиоидных анальгетиков или применять их в комбинации со спазмолитиками.
Применение петидина и, возможно, других опиоидных анальгетиков пациентам, принимающим ингибиторы моноаминооксидазы (MAO), может быть связано с тяжелыми реакциями, иногда с летальным исходом. Если применение кодеина пациентам, принимающим ингибиторы MAO, жизненно необходимо, следует прекратить применение ингибиторов МАО за 14 дней до начала лечения кодеином (см. разделы «Противопоказания», «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Следует избегать длительного применения лекарственного средства в связи с возможностью кумуляции фенобарбитала и развития зависимости. Для барбитуратов характерен синдром отмены. У пациентов, которые могут иметь физическую зависимость, прекращение лечения следует проводить постепенно во избежание ускорения развития симптомов синдрома отмены.
Метаболизм с участием CYP2D6
Кодеин превращается в его активный метаболит — морфин — в печени с участием фермента CYP2D6. Если у пациента дефицит этого фермента или если у пациента CYP2D6 полностью отсутствует, адекватный обезболивающий эффект не будет получен. До 7% кавказского населения может иметь эту особенность метаболизма с участием CYP2D6. Однако, если пациент сверхбыстрый метаболизм с участием CYP2D6, существует повышенный риск развития побочных эффектов — симптомов опиоидной токсичности — даже при применении обычных доз. У таких пациентов превращение кодеина в морфин быстро приводит к установлению более высоких уровней морфина в плазме крови, чем ожидалось.
Общие симптомы опиоидной токсичности: спутанность сознания, сонливость, поверхностное дыхание, суженные зрачки, тошнота, рвота, запор, отсутствие аппетита. В тяжелых случаях возможны симптомы циркуляторной и дыхательной депрессии, которые могут быть опасными и очень редко летальными.
Данные о распространенности сверхбыстрых метаболизаторов с участием CYP2D6 в разных популяциях приведены ниже:
|Популяция
|Распространение,%
|Африканцы/эфиопы
|29
|Афроамериканцы
|3,4–6,5
|Монголоиды
|1,2–2
|Кавказцы
|3,6–6,5
|Греки
|6
|Венгры
|1,9
|Северные европейцы
|1–2
Послеоперационное применение детям
Существуют сообщения о том, что применение кодеина детям после тонзиллэктомии и/или аденоидэктомии во избежание возникновения обструктивного апноэ во время сна изредка приводило к жизненно опасным побочным явлениям, в т. ч. с летальными последствиями (см. раздел «Противопоказания»). Все дети получали дозы кодеина в соответствующем диапазоне дозировок. Однако есть свидетельство того, что эти дети были либо ультрабыстрыми, либо экстенсивными метаболизаторами кодеина.
Дети со скомпрометированной дыхательной функцией
Применение кодеина противопоказано детям, у которых дыхательная функция может быть скомпрометирована нервно-мышечными нарушениями, тяжелыми сердечными или респираторными заболеваниями, инфекциями верхних дыхательных путей или легких, мультитравмами или масштабными хирургическими вмешательствами. Эти факторы могут усугубить симптомы токсичности морфина.
Опиоидные анальгетики снижают слюноотделение, что может вызвать развитие кариеса и кандидамикоза слизистой оболочки полости рта.
Риск развития синдрома Стивенса-Джонсона или синдрома Лайелла является самым большим в первые недели лечения.
Применение лекарственного средства может влиять на результаты анализов допинг-контроля у спортсменов, результаты лабораторных исследований по содержанию в крови глюкозы, мочевой кислоты. В период лечения возможна окраска мочи в красный цвет (за счет выведения метаболита метамизола натрия), что не имеет клинического значения.
Не следует применять препарат дольше установленного срока без консультации с врачом. Не рекомендуется регулярное длительное применение лекарственного средства из-за миелотоксичности метамизола натрия. Не превышать указанных доз. При длительном применении, а также при применении лекарственного средства в дозах, значительно превышающих рекомендуемые терапевтические дозы, возможно усиление проявлений побочных реакций. При применении лекарственного средства более 3-х суток необходимо контролировать морфологический состав крови и показатели функции печени.
Не принимать лекарственное средство с другими препаратами, содержащими метамизол натрия, парацетамол, кофеин, фенобарбитал, кодеин.
Во время терапии лекарственным средством запрещено употреблять алкоголь.
Во время применения лекарственного средства не рекомендуется чрезмерное употребление чая и кофе — это может привести к возбуждению, нарушению сна, тахикардии.
Если симптомы не исчезают (в частности, если головная боль становится постоянной) или, наоборот, состояние здоровья ухудшается или появляются нежелательные явления, необходимо приостановить применение лекарственного средства и обратиться за консультацией к врачу относительно дальнейшего применения препарата.
В случае передозировки следует немедленно обратиться к врачу из-за риска поражения печени, даже если пациент чувствует себя хорошо.
Способ применения и дозы
Пенталгин-ФС принимать внутрь. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет при непродолжительном болевом синдроме препарат Пенталгин-ФС применять однократно по 1 таблетке. При длительном болевом синдроме (невралгии, артралгии, миалгии), при лихорадочных состояниях назначать по 1 таблетке 3 раза в сутки. Продолжительность терапии, как правило, не должна превышать 5 суток при применении в качестве обезболивающего средства и 3 суток при применении в качестве жаропонижающего средства.
Максимальная суточная доза — 6 таблеток.
Дети
Лекарственное средство показано для применения детям в возрасте 12 -18 лет для лечения острой умеренной боли, которая не облегчается другими обезболивающими средствами, такими как парацетамол или ибупрофен (как монопрепараты) (см. раздел «Показания»).
Применение лекарственного средства противопоказано детям в возрасте младше 12 лет, поскольку существует риск развития серьезных и опасных для жизни побочных реакций из-за вариабельного и непредсказуемого пути превращения кодеина в морфин у пациентов этой возрастной группы (см. раздел «Противопоказания»).
Кодеин не применять детям в возрасте 12 — 18 лет, которым проводят тонзиллэктомию и/или аденоидэктомию во избежание возникновения обструктивного апноэ во время сна, из-за риска развития серьезных и опасных для жизни побочных реакций (см. разделы «Противопоказания», «Особенности применения»).
Кодеин не применять детям в возрасте 12 — 18 лет со скомпрометированной дыхательной функцией из-за риска развития серьезных и опасных для жизни побочных реакций (см. разделы «Противопоказания», «Особенности применения»).
Кодеин не применять детям в возрасте 12 — 18 лет, имеющим сверхбыстрый метаболизм с участием CYP2D6 (см. разделы «Противопоказания», «Особенности применения»).
Побочные реакции
Чаще побочные эффекты имеют временный характер и исчезают после прекращения лечения.
Со стороны нервной системы: повышение внутричерепного давления, головные боли, головокружение, нарушение координации движений, атаксия, тремор, судороги (особенно у детей), гиперкинез (у детей), замедленность реакций, слабость, астения, сонливость, бессонница (у детей, пациентов пожилого возраста), развитие толерантности или зависимости.
Со стороны органов зрения: сужение зрачков, нарушение остроты зрения, светочувствительность, нарушение зрения (в том числе размытость, удвоение контуров видимых предметов), миоз, нистагм.
Со стороны органов слуха и лабиринта: вертиго.
Психические расстройства: когнитивные нарушения (в т. ч. снижение концентрации внимания, галлюцинации), кошмарные сновидения, парадоксальное возбуждение, повышенная возбудимость, состояние беспокойства, чувство тревоги, раздражительность, спутанность сознания, внезапные изменения настроения, эйфория, дисфория, депрессия.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: анорексия, сухость во рту, чувство тяжести или боль в эпигастрии, тошнота, рвота, диарея или запор, развитие паралитической кишечной непроходимости, спазмы желудка, панкреатит.
Со стороны гепатобилиарной системы: нарушение функции печени, гепатит (при неконтролируемом приеме), спазм желчевыводящих путей, повышение активности печеночных ферментов, как правило, без развития желтухи.
Расстройства метаболизма и питания: анорексия.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: ощущение тиснения в груди, ортостатическая гипотензия, артериальная гипотензия, коллапс, артериальная гипертензия, аритмии (тахи- или брадикардия, экстрасистолия и т.д.), сердцебиение, гиперемия кожи лица.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: увеличение лимфатических узлов, лейкопения, гранулоцитопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз, лейкоцитоз, лимфоцитоз, анемия (в т. ч. гемолитическая анемия, мегалобластная анемия), сульфгемоглобинемия, метгемоглобинемия (цианоз, одышка, боль в области сердца), кровотечения, кровоподтеки.
Со стороны дыхательной системы: бронхоспазм у пациентов, чувствительных к ацетилсалициловой кислоте и другим НПВП, затрудненное дыхание, одышка, угнетение дыхания (при применении больших доз).
Со стороны мочевыделительной системы: интерстициальный нефрит, спазм мочевыводящих путей, затрудненное мочеиспускание, задержка мочи, олигурия, анурия, дизурия, антидиуретический эффект, увеличение мочеиспускания, окраска мочи в красный цвет, протеинурия, повышение клиренса креатина .
Со стороны репродуктивной системы: половая дисфункция, эректильная дисфункция, уменьшение либидо и потенции.
Со стороны эндокринной системы: гипогликемия вплоть до гипогликемической комы, гипергликемия.
Со стороны иммунной системы: анафилаксия, реакции гиперчувствительности, в т. ч. кожный зуд, сыпь на коже и слизистых оболочках (обычно генерализованная сыпь, эритематозная, крапивница), макулопапулезная сыпь (рассматривается как симптом синдрома гиперчувствительности, связанный с пероральным применением кодеина), ангионевротический отек, мультиформная экссудативная эритема (в т. ч. синдром Стивенса-Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), затрудненное дыхание, провоцирование бронхоспазма, одышки (в частности, тахипноэ), лихорадка, спленомегалия и лимфаденопатия, конъюнктивит.
Со стороны кожи и слизистых: фотосенсибилизация, покраснение лица, эксфолиативный дерматит, аллергические реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, повышенная потливость, отек лица.
Со стороны костно-мышечной системы: неконтролируемые мышечные движения, ригидность мышц (при применении больших доз); При длительном применении существует риск нарушения остеогенеза и развития рахита.
Общие нарушения: ощущение недомогания, повышенная утомляемость, гипо- или гипертермия.
Длительное применение лекарственного средства для лечения головных болей может приводить к его усилению.
При длительном бесконтрольном применении высоких доз лекарственного средства возможны судорожные приступы, угнетение дыхания, может развиться нарушение функции печени, гипогликемия, вплоть до гипогликемической комы, привыкание (ослабление обезболивающего эффекта), синдром отмены.
При длительном применении фенобарбитала может развиться медикаментозная зависимость, дефицит фолатов, импотенция.
При продолжительном применении кодеина, как правило, развиваются толерантность и некоторые из наиболее распространенных побочных эффектов — сонливость, тошнота, рвота, спутанность сознания.
Регулярное длительное применение кодеина приводит к развитию зависимости и толерантности и возникновению состояния беспокойства и раздражительности после прекращения лечения. Следует помнить, что толерантность снижается быстро после прекращения приема кодеина, поэтому повторное применение ранее допустимой дозы может оказаться летальным.
Синдром отмены
При резком отмене фенобарбитала обычно может возникать синдром отмены, сопровождающийся возникновением кошмарных сновидений, нервозностью.
Внезапное прекращение лечения кодеином может вызвать синдром отмены. Возможные симптомы: тремор, бессонница, состояние беспокойства, раздражительность, чувство тревоги, депрессия, отсутствие аппетита, тошнота, рвота, диарея, повышенное потоотделение, слезотечение, ринорея, чихание, зевота, пилоэрекция, мидриаз, слабость, лихорадка, мышечные судороги, дегидратация, увеличение частоты сердечных сокращений, частоты дыхания и артериального давления.
При появлении нежелательных эффектов больному следует посоветоваться с врачом по поводу дальнейшего применения препарата.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере; по 1 блистеру в картонной пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО "Фарма Старт".