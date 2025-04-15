Пенталгин-ФС (Pentalgin-PS)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 132 аптеках в Львов
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
52,20
Экономия при брони: -1,90 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
51,90
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
59,20
Экономия при брони: -8,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
52,20
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
57,60
Экономия при брони: -7,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Пульс
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
57,60
Экономия при брони: -7,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
51,80
Экономия при брони: -1,50 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина