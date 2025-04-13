Пенталгин-ФС (Pentalgin-PS)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 247 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Виталюкс
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Аптекарь
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Аптекарь
Киев, ул. Саксаганского, 42
1.9 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
51,91
Экономия при брони: -1,56 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
59,30
Экономия при брони: -6,90 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Князей Острожских, 15
2.0 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Мед-сервис
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
2.1 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Аптекарь
Киев, ул. Жилянская, 69/71
2.2 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Виталюкс
Киев, ул. Павловская, 17
2.3 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина