Пенталгин-ФС (Pentalgin-PS)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках в Одесса
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
57,60
Экономия при брони: -5,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Аптека tas
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
4.1 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
4.2 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
57,60
Экономия при брони: -5,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
4.5 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
59,20
Экономия при брони: -6,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Аптека бам
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
59,20
Экономия при брони: -6,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Канатная, 77
4.8 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Мед-сервис
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
5.1 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 16
5.4 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
59,20
Экономия при брони: -6,80 грн