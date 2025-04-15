Пенталгин-ФС (Pentalgin-PS)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках в Запорожье
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
57,60
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
59,20
Экономия при брони: -5,70 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
3.1 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
59,20
Экономия при брони: -5,70 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Мед-сервис
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
3.9 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Мед-сервис
Запорожье, ул. Бочарова, 1
4.4 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 24
4.5 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
57,60
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Мед-сервис
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Экономная аптека
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
4.9 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Аптека
Запорожье, перек. Святого Николая / Почтовая, 6/25
5.0 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
57,60
Экономия при брони: -4,10 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
5.4 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Запорожье, ул. Космическая, 19
6.6 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина