Пенталгин-ФС (Pentalgin-PS)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
51,82
Экономия при брони: -1,55 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
59,20
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
58,90
Экономия при брони: -4,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
59,20
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
59,30
Экономия при брони: -4,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
59,30
Экономия при брони: -4,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
57,60
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека бам
Чернигов, ул. Теробороны, 4
2.3 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
57,60
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Текстильников, 18
2.7 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Пенталгин-ФС таблетки блистер №10
Асино Украина
57,60
Экономия при брони: -2,80 грн