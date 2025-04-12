цикломед менее эффективен у пациентов с темнопигментированными радужными оболочками. У этой категории лиц при применении препарата остаточная аккомодация может достигать 2–4 диоптрий.

У детей при наличии устойчивого спазма аккомодации для циклоплегии лучше провести курс инстилляций атропина сульфата.

При использовании Цикломеда у пациентов пожилого возраста необходимо контролировать внутриглазное давление.

Пациенты с повышенной чувствительностью к атропину не обладают перекрестной аллергией к Цикломеду, что позволяет применять его у этой категории больных. В период применения препарата следует воздерживаться от управления автотранспортом и других потенциально опасных видов деятельности.

Поскольку действие препарата в период беременности и кормления грудью изучено недостаточно, применение у этой категории больных возможно только в случае, если ожидаемый терапевтический эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов у плода или грудного ребенка.

С осторожностью применяют препарат у детей в возрасте до 3 лет, у пациентов в возрасте старше 60 лет, при кишечной непроходимости, гиперплазии предстательной железы.