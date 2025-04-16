Николаев (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
330,27
Экономия при брони: -36,52 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 39 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
345,84
Экономия при брони: -52,09 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
338,16
Экономия при брони: -46,72 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
325,74
Экономия при брони: -31,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
329,95
Экономия при брони: -38,51 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 39 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
331,06
Экономия при брони: -39,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
327,46
Экономия при брони: -23,24 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
327,12
Экономия при брони: -31,63 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
330,15
Экономия при брони: -18,71 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 9 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
330,43
Экономия при брони: -16,15 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Аркасовская, 14/7
4.1 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
330,38
Экономия при брони: -25,82 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Николаев, ул. Аркасовская, 19
4.1 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
338,16
Экономия при брони: -50,38 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
332,65
Экономия при брони: -52,22 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 9 мин
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma