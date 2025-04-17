Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
312,49
Экономия при брони: -9,37 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
333,95
Экономия при брони: -17,83 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
315,50
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
308,32
Экономия при брони: -16,99 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
315,00
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
332,46
Экономия при брони: -41,24 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
323,20
Экономия при брони: -12,79 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
311,90
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
317,40
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
325,95
Экономия при брони: -15,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
333,96
Экономия при брони: -37,18 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
331,04
Экономия при брони: -11,69 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
322,38
Экономия при брони: -25,61 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
314,00
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
332,22
Экономия при брони: -20,66 грн