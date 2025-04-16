Киев
Цикломед (Cyclomed)

Цикломед (Cyclomed)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 131 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
320,40
Экономия при брони: -12,30 грн
308,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
334,75
Экономия при брони: -47,89 грн
286,86 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
306,52 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
307,00
Экономия при брони: -27,00 грн
280,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
312,00
Экономия при брони: -16,48 грн
295,52 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
296,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
313,72
Экономия при брони: -27,49 грн
286,23 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
336,16
Экономия при брони: -45,41 грн
290,75 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
312,41
Экономия при брони: -21,40 грн
291,01 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
285,92 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
308,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
310,13
Экономия при брони: -19,38 грн
290,75 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
307,42 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
309,30
Экономия при брони: -30,42 грн
278,88 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
320,40
Экономия при брони: -12,30 грн
308,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
273,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
333,10
Экономия при брони: -55,18 грн
277,92 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
338,88
Экономия при брони: -43,23 грн
295,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
327,59
Экономия при брони: -22,74 грн
304,85 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
290,50 грн
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