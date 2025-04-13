Киев (адрес не указан)
Доступно в 472 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
323,27
Экономия при брони: -39,18 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
332,59
Экономия при брони: -36,17 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
325,40
Экономия при брони: -15,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
325,80
Экономия при брони: -15,61 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
314,28
Экономия при брони: -10,95 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
304,35
Экономия при брони: -23,82 грн
Виталюкс
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma