Киев
Цикломед (Cyclomed)

Цикломед (Cyclomed)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 472 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
294,33 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
303,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
294,33 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
310,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
268,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
312,43 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
323,27
Экономия при брони: -39,18 грн
284,09 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
297,47 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
279,65 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
282,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
332,59
Экономия при брони: -36,17 грн
296,42 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
325,40
Экономия при брони: -15,10 грн
310,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
282,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
309,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
305,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
325,80
Экономия при брони: -15,61 грн
310,19 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
314,28
Экономия при брони: -10,95 грн
303,33 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
304,35
Экономия при брони: -23,82 грн
280,53 грн
Виталюкс
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
320,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
308,50 грн
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