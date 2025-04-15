Львов (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
323,30
Экономия при брони: -12,91 грн
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
315,80
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
312,47
Экономия при брони: -16,57 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
311,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
313,40
Экономия при брони: -3,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
313,40
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
320,50
Экономия при брони: -10,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
314,10
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
329,50
Экономия при брони: -18,51 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
325,40
Экономия при брони: -15,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
311,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
313,00
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
332,41
Экономия при брони: -36,49 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
323,90
Экономия при брони: -14,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Цикломед капли глазные 1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
332,49
Экономия при брони: -20,64 грн