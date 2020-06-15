активным компонентом глазных капель Дикло-Ф является НПВП диклофенак натрия. Диклофенак обладает противовоспалительным, анальгезирующим и жаропонижающим действием. Механизм действия обусловлен ингибированием активности ЦОГ, что приводит к угнетению синтеза простагландинов. При использовании в виде 0,1% глазных капель диклофенак уменьшает выраженность воспаления глаз, которое может возникнуть в результате инфекции, травмы или оперативного вмешательства; уменьшает миоз при хирургических операциях, снижает синтез простагландинов и их концентрацию в водянистой влаге передней камеры глаза.

При инстилляции глазных капель диклофенак всасывается в системный кровоток, однако его уровень, который достигается в крови, значительно ниже границы определения и не имеет клинического значения.