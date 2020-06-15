Дикло-Ф (Diclo-F) (169083) - инструкция по применению ATC-классификация
Дикло-Ф инструкция по применению
Фармакологические свойства
активным компонентом глазных капель Дикло-Ф является НПВП диклофенак натрия. Диклофенак обладает противовоспалительным, анальгезирующим и жаропонижающим действием. Механизм действия обусловлен ингибированием активности ЦОГ, что приводит к угнетению синтеза простагландинов. При использовании в виде 0,1% глазных капель диклофенак уменьшает выраженность воспаления глаз, которое может возникнуть в результате инфекции, травмы или оперативного вмешательства; уменьшает миоз при хирургических операциях, снижает синтез простагландинов и их концентрацию в водянистой влаге передней камеры глаза.
При инстилляции глазных капель диклофенак всасывается в системный кровоток, однако его уровень, который достигается в крови, значительно ниже границы определения и не имеет клинического значения.
Показания Дикло-Ф
ингибирование миоза во время оперативного вмешательства по поводу катаракты; лечение и профилактика воспалительных процессов после оперативных вмешательств на глазном яблоке; профилактика кистозного отека желтого пятна после оперативного вмешательства по поводу катаракты; лечение неинфекционных конъюнктивитов; лечение и профилактика посттравматического воспалительного процесса при проникающих и непроникающих ранениях глазного яблока (в качестве дополнения к местной противоинфекционной терапии).
Применение Дикло-Ф
для устранения интраоперационного миоза препарат закапывают в конъюнктивальный мешок на протяжении 2 ч с интервалом 30 мин (4 раза) перед операцией. Для профилактики кистозного отека желтого пятна препарат закапывают по 1 капле 3–4 раза в сутки на протяжении 2 нед после операции. Другие показания: по 1 капле 3–4 раза в сутки, в зависимости от тяжести состояния. Курс лечения может длиться от 1 до 2 нед.
Противопоказания
повышенная чувствительность к диклофенаку или к другим компонентам препарата, ацетилсалициловой кислоте и прочим НПВП (развитие приступов БА, появление крапивницы, острого ринита и др.)
Побочные эффекты
изредка при применении препарата отмечались следующие побочные эффекты: легкое или умеренно выраженное жжение и/или временная потеря четкости зрения непосредственно после закапывания глазных капель; реакции гиперчувствительности в виде зуда, гиперемии и фотосенсибилизации.
Особые указания
пациенты, которые используют контактные линзы, должны применять препарат Дикло-Ф только после снятия линз (можно надеть их через 15 мин после закапывания препарата). Флакон необходимо закрывать после каждого использования. Не следует прикасаться кончиком капельницы к глазу.
Взаимодействия
препарат может усиливать эффект непрямых антикоагулянтов. Не рекомендуется одновременное применение с дифлунисалом (возможное развитие желудочно-кишечного кровотечения) и другими НПВП, включая ацетилсалициловую кислоту в высоких дозах — 3 г/сут и более).
При необходимости можно применять одновременно с другими глазными каплями, в том числе с содержащими ГКС. При этом перерыв между инстилляциями должен быть не менее 5 мин для предотвращения вымывания активных компонентов следующими препаратами.
Передозировка
при правильном применении передозировка не наблюдается. Случайный прием внутрь не приводит к развитию нежелательных побочных эффектов.
Условия хранения
при температуре до 30 °С в защищенном от света месте. Не замораживать! После открытия флакона срок годности препарата — 1 мес.