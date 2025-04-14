Одесса (адрес не указан)
Доступно в 135 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
316,56
Экономия при брони: -54,07 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
257,14
Экономия при брони: -14,83 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
340,05
Экономия при брони: -36,33 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
243,80 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
331,95
Экономия при брони: -54,54 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
252,11
Экономия при брони: -9,86 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
243,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
260,00
Экономия при брони: -13,24 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
243,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
259,60
Экономия при брони: -13,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
252,25
Экономия при брони: -9,92 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
243,80 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
243,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
243,80 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
243,80 грн