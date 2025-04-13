Харьков (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
243,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
243,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
243,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
343,25
Экономия при брони: -62,96 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
339,00
Экономия при брони: -59,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
347,02
Экономия при брони: -67,87 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 27 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
243,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
349,21
Экономия при брони: -70,90 грн