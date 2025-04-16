Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Кривой Рог
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
4.6 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
29.6 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 57
36.8 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
243,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 68
36.8 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
243,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Казанка, ул. Центральная, 36
42.0 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
243,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
42.7 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
243,80 грн
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 17/83
42.8 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 25
60.9 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
243,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 28
60.9 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
243,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Покров, ул. Торговая, 54/2
61.0 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
243,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Покров, ул. Героев Украины, 6-Б
61.3 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
243,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
61.3 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
243,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 39-А
61.4 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
243,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 52
61.6 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
243,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
62.4 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
243,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Березнеговатое, пл. Соборно-Николаевская, 2
77.8 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
243,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Никополь, ул. Бандеры Степана, 23/1
78.3 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
243,80 грн