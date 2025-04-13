Киев (адрес не указан)
Доступно в 415 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
244,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
244,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
244,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
336,59
Экономия при брони: -59,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
244,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
337,57
Экономия при брони: -60,01 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
244,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
254,86
Экономия при брони: -11,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
244,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
244,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
244,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Дикло-Ф капли глазные 0.1 % флакон-капельница 5 мл №1
Sentiss Pharma
251,52
Экономия при брони: -9,37 грн