Горостен® (Horosten®) (168720) - инструкция по применению ATC-классификация
Горостен инструкция по применению
Фармакологические свойства
антисептический препарат Горостен оказывает антибактериальное, противовирусное и противогрибковое действие. В основе действия лежит влияние на клеточные мембраны микробной клетки: декаметоксин разрушает верхнемембранный слой, разрыхляет мембрану и повышает ее проницаемость для крупномолекулярных веществ. Поскольку на мембранных структурах фиксируется большинство ферментов, декаметоксин изменяет энзиматическую активность клетки, угнетая ферментативные системы. Гидрофобный радикал декаметоксина способствует максимальному связыванию препарата с клеточной мембраной микроорганизмов, а катионный — сначала уменьшает, а затем нейтрализует заряд микробной клеточной стенки. Декаметоксин не действует на мембраны клеток человека, поскольку они имеют значительно большую длину липидных радикалов и поэтому гидрофобного взаимодействия не происходит. Декаметоксин оказывает выраженное бактерицидное действие на грамположительные, грамотрицательные аэробные и анаэробные микроорганизмы: стафилококки, стрептококки, дифтерийную и кишечную палочки, сальмонеллы, протей, клебсиеллы, шигеллы, псевдомонады, клостридии, кампилобактерии, гарднереллы, хламидии, микоплазмы и другие. Декаметоксин оказывает фунгицидное действие на дрожжеподобные грибы, возбудителей эпидермофитии, трихофитии, микроспории, некоторые виды плесневых грибов (аспергиллы, пенициллы), а также вирусоцидное действие на липофильные вирусы, в том числе на ВИЧ, вирусы гепатита.
Горостен высокоактивен относительно микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам (пенициллин, хлорамфеникол, тетрациклины, стрептомицин, гентамицин, неомицин, новобиоцин, олеандомицин, цефалоспорины, фторхинолонам и др).
Развитие устойчивых к Горостену штаммов микроорганизмов не происходит и при длительном применении препарата. Бактериостатические (фунгистатические) концентрации близки к его бактерицидным (фунгицидным), вирусоцидным, спороцидным концентрациям.
В процессе использования Горостена повышается чувствительность антибиотикорезистентных микроорганизмов к антибиотикам. Входящий в состав Горостена глицерин смягчает кожу и защищает ее от раздражения при частом применении даже у людей с чувствительной кожей.
Препарат практически не всасывается слизистыми оболочками, кожей и раневой поверхностью, не окрашивает кожу, а цитраль придает ему приятный лимонный запах.
Показания Горостен
• Дезинфекция кожи рук персонала медицинских учреждений, обработка кожи рук медперсонала до и после выполнения медицинских манипуляций.
• Обработка участков кожи, пораженных стафилококковым и стрептококковым импетиго, и участков, граничащих с ними.
• Обеззараживание кожи рук во всех случаях, связанных с повышенным риском инфицирования и распространения опасных для здоровья микроорганизмов.
• Обработка микротравм, протирание кожи после депиляции и после бритья.
• Гигиеническая дезинфекция кожи.
Применение Горостен
препарат предназначен для наружного применения в виде протираний, примочек.
Руки тщательно моют проточной водой с мылом, удаляют остатки мыльной пены, вытирают досуха. Наливают в ладонь 3–5 мл Горостена и тщательно распределяют его по внутренней и наружной поверхности кисти, межпальцевым промежуткам и околоногтевым участкам, нижней трети предплечья в течение 1–2 мин. После этого кожу высушивают. Если руки предварительно не мыли с мылом, обработку Горостеном проводят дважды.
При угрозе появления пролежней Горостен втирают в соответствующие участки кожи с помощью ватного тампона. При наличии пролежней Горостен применяют в виде аппликаций.
Кожу лица после бритья протирают тампоном или ладонью, смоченными препаратом.
Противопоказания
индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
возможно возникновение высыпаний на коже, раздражения, исчезающих после прекращения применения препарата. При возникновении любых побочных эффектов необходимо обратиться к врачу!
Особые указания
не допускать попадания препарата на слизистую оболочку глаз. При случайном попадании в глаза следует промыть их большим количеством проточной воды.
Период беременности и кормления грудью.
Данных о том, что препарат противопоказан для наружного применения в период беременности нет. Не рекомендуют для обработки сосков в период кормления грудью.
Дети.
Не применяют у детей в возрасте до 1 года.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами.
Горостен назначают только для наружного применения, поэтому препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами.
Взаимодействия
Горостен относится к катионным поверхностно-активным веществам и поэтому он несовместим с мылами и другими анионными соединениями (натрия лаурилсульфат, сапонины) — необходимо тщательно смыть мыло перед нанесением препарата на кожу. Горостен совместим с препаратами, содержащими катионные поверхностно-активные вещества (бензалкония хлорид, этоний и другие).
Входящий в состав Горостена декаметоксин повышает чувствительность антибиотикорезистентных микроорганизмов к антибиотикам.
Подогревание препарата до 37–38 °С перед использованием значительно повышает его антимикробную эффективность.
Передозировка
в связи с отсутствием системной абсорбции случаи передозировки не отмечены.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре не выше 30 °С.