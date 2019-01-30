антисептический препарат Горостен оказывает антибактериальное, противовирусное и противогрибковое действие. В основе действия лежит влияние на клеточные мембраны микробной клетки: декаметоксин разрушает верхнемембранный слой, разрыхляет мембрану и повышает ее проницаемость для крупномолекулярных веществ. Поскольку на мембранных структурах фиксируется большинство ферментов, декаметоксин изменяет энзиматическую активность клетки, угнетая ферментативные системы. Гидрофобный радикал декаметоксина способствует максимальному связыванию препарата с клеточной мембраной микроорганизмов, а катионный — сначала уменьшает, а затем нейтрализует заряд микробной клеточной стенки. Декаметоксин не действует на мембраны клеток человека, поскольку они имеют значительно большую длину липидных радикалов и поэтому гидрофобного взаимодействия не происходит. Декаметоксин оказывает выраженное бактерицидное действие на грамположительные, грамотрицательные аэробные и анаэробные микроорганизмы: стафилококки, стрептококки, дифтерийную и кишечную палочки, сальмонеллы, протей, клебсиеллы, шигеллы, псевдомонады, клостридии, кампилобактерии, гарднереллы, хламидии, микоплазмы и другие. Декаметоксин оказывает фунгицидное действие на дрожжеподобные грибы, возбудителей эпидермофитии, трихофитии, микроспории, некоторые виды плесневых грибов (аспергиллы, пенициллы), а также вирусоцидное действие на липофильные вирусы, в том числе на ВИЧ, вирусы гепатита.

Горостен высокоактивен относительно микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам (пенициллин, хлорамфеникол, тетрациклины, стрептомицин, гентамицин, неомицин, новобиоцин, олеандомицин, цефалоспорины, фторхинолонам и др).

Развитие устойчивых к Горостену штаммов микроорганизмов не происходит и при длительном применении препарата. Бактериостатические (фунгистатические) концентрации близки к его бактерицидным (фунгицидным), вирусоцидным, спороцидным концентрациям.

В процессе использования Горостена повышается чувствительность антибиотикорезистентных микроорганизмов к антибиотикам. Входящий в состав Горостена глицерин смягчает кожу и защищает ее от раздражения при частом применении даже у людей с чувствительной кожей.

Препарат практически не всасывается слизистыми оболочками, кожей и раневой поверхностью, не окрашивает кожу, а цитраль придает ему приятный лимонный запах.